Sáng 8-10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của các đại biểu, đại diện các bộ, ngành cùng đông đảo nghệ sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VINH

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đánh giá cao những thành tựu Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị nhiệm kỳ tới, hội lấy sáng tạo nghệ thuật làm gốc, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ sinh thái truyền thông số về nghệ thuật múa, mở rộng hợp tác quốc tế…

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh QUANG VINH

Tại đại hội, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, cho biết trong bối cảnh khoa học, công nghệ và môi trường số thay đổi cách sáng tạo, phổ biến, tiếp nhận nghệ thuật, ngành múa cần vừa giữ bản sắc dân tộc, vừa đổi mới ngôn ngữ biểu đạt và chủ động hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến”, lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, nâng cao chất lượng tác phẩm và đội ngũ. Hội khuyến khích khai thác chất liệu dân gian, di sản dân tộc, kết hợp truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo tài năng trẻ, nâng cao chất lượng lý luận, phê bình và mở rộng giao lưu quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh QUANG VINH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên; Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. NSND Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

VĨNH XUÂN