Ngày 26-11, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM), đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu kính viếng, tưởng nhớ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu TPHCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Phước Lộc viết: Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Thành kính chia buồn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Ảnh: MẠNH THẮNG

* Cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

* Đoàn đại biểu Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM do đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lâm Đình Thắng viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đoàn lãnh đạo Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: MẠNH THẮNG



Chư tôn đức tăng ni viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: MẠNH THẮNG

* Khoảng 10 giờ cùng ngày, Ban tổ chức lễ tang tiến hành nghi thức cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm; Viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TPHCM); do tuổi cao đã viên tịch lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, thượng thọ 98 tuổi, với 74 năm hạ lạp. Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 25-11 (nhằm ngày 17-10 năm Bính Ngọ). Linh cữu Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được quàn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ ngày 25-11 đến 20 giờ ngày 28-11. Lễ truy niệm được tổ chức lúc 7 giờ ngày 29-11 (nhằm ngày 21-10 năm Bính Ngọ). Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An, ấp An Bình, xã Bình An, TP Đồng Nai.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG