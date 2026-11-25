Chiều 25-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà My, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà My (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức chu đáo, trang trọng, đúng nghi thức, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Trà My đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn xã Trà My từ ngày 14-11 đến ngày 19-11

Trước đó, từ ngày 14-11 đến ngày 19-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã phối hợp với địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 5 thôn. Qua khảo sát 10 khu vực với 14 điểm mộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại các thôn Dương Yên, Trà Sơn và Đồng Trầu; lấy mẫu tại một vị trí mộ để phục vụ công tác xét nghiệm ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được chính quyền địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trà My

Theo UBND xã Trà My, trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ luôn có sự đồng hành, góp sức của nhân dân địa phương. Những thông tin do người dân cung cấp, những dấu tích được gìn giữ đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định địa điểm, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

NGUYỄN CƯỜNG