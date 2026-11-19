Chiều 19-11, tại phường Bà Rịa, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình các cố nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm tại gia đình cố nhà giáo Nguyễn Văn Đường và gia đình cố nhà giáo Võ Văn Ấn – những giáo viên kiên trung của Trường Văn Lương.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cố nhà giáo Nguyễn Văn Đường. Ảnh: THÀNH HUY

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh ân cần thăm hỏi người thân của các cố nhà giáo, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các cố nhà giáo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và truyền thống “trồng người” của quê hương. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng mẫu mực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa, tri ân gia đình cố nhà giáo Võ Văn Ấn. Ảnh: THÀNH HUY

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Trọng Minh, con trai cố nhà giáo Nguyễn Văn Đường, gửi lời cảm ơn chân thành đến Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các sở, ban, ngành đã dành sự tri ân, tình cảm ấm áp đối với thế hệ nhà giáo đi trước. Ông Nguyễn Trọng Minh cũng kiến nghị lãnh đạo TPHCM cùng ngành giáo dục thành phố quan tâm, đầu tư, tu sửa nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử đặc thù của Trường Văn Lương, bởi đây là cái nôi giáo dục gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương.

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THÀNH HUY