Ngày 18-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì là người thầy có nhiều dấu ấn và đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển GD-ĐT, khoa học và công nghệ của TPHCM. Tại nhà riêng của PGS.TS Cao Minh Thì, đồng chí Trần Văn Bảy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Trong không khí trò chuyện ấm áp, thân tình, đồng chí Trần Văn Bảy ôn lại những dấu ấn, đóng góp của PGS.TS Cao Minh Thì đối với ngành GD-ĐT TP qua các thời kỳ, đặc biệt trong giai đoạn sau năm 1975 với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí Trần Văn Bảy cũng bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những cống hiến, tâm huyết; đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của PGS.TS Cao Minh Thì không chỉ trong công tác quản lý giáo dục mà còn ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Trần Văn Bảy gửi lời chúc tốt đẹp đến Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc tốt đẹp đến Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí Trần Văn Bảy mong muốn Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì giữ gìn sức khỏe, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp phát triển GD-ĐT của thành phố.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM là người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Trường Đại học Công nghệ TPHCM, đồng thời có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là công nghệ nano.

ĐẶNG TRINH