Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 18-11, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, chúc mừng 2 cơ sở giáo dục và 2 nhà giáo tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Văn Minh cùng lãnh đạo phường Rạch Dừa và tập thể cán bộ, giáo viên Trường mầm non Ánh Sao

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Phước Thắng), đồng chí Lê Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường.

Trong năm 2026, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 4 (mức cao nhất) và đạt chuẩn quốc gia. Trường còn liên tục gặt hái thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, cuộc thi khoa học kỹ thuật và các hội thao…

Tại Trường Mầm non Ánh Sao (phường Rạch Dừa), đồng chí Lê Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên và người lao động nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trường Mầm non Ánh Sao được tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM, Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT và của địa phương.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng tập thể Trường Mầm non Ánh Sao

Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên cô Nguyễn Ngọc Giàu và cô Đinh Thị Ngoan, 2 nhà giáo giàu nghị lực, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cô Nguyễn Ngọc Giàu, Tổ phó chuyên môn, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Họa Mi (xã Long Hải), có mẹ và anh trai đều bị bệnh, cô Giàu phải lo mọi thứ từ chăm sóc đến chi phí thuốc men và các khoản sinh hoạt khác.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, cô Giàu vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Nhiều năm liền, cô Giàu là giáo viên giỏi cấp cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2026.

Đoàn thăm hỏi, động viên cô Đinh Thị Ngoan, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh

Cô Đinh Thị Ngoan, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh (phường Phú Mỹ), dù đang trong quá trình điều trị ung thư, một mình phụng dưỡng cha mẹ già yếu, cô vẫn kiên trì bám trụ với nghề, liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học từ 2023-2024 đến 2025-2026.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Minh biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các nhà giáo, tập thể nhà trường cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Lê Văn Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các nhà giáo

Đồng chí mong muốn các nhà giáo tiếp tục nỗ lực vượt khó, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, chủ động thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nhà giáo để thực sự trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng chất lượng, an toàn và thân thiện.

KHÁNH CHI