Sáng 18-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tri ân gia đình cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký tại phường Phước Long.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng dâng hương tưởng nhớ Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. QUANG HUY

Tại tư gia, trong không khí ấm cúng và trang trọng, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thành viên trong gia đình và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của người thầy đáng kính.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương sáng ngời về trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết đối với sự nghiệp “trồng người” để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh thành phố luôn noi theo. Vượt qua nghịch cảnh bị liệt cả 2 tay từ thuở nhỏ, thầy đã rèn luyện đôi chân để viết chữ, trở thành người thầy viết chữ bằng chân đầu tiên của Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cũng đã xác lập kỷ lục “Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết” và “Nhà văn đầu tiên dùng chân để viết” cho thầy.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng trao quà của thành phố tới người thân của Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. QUANG HUY

Từ khi chuyển vào sinh sống và công tác tại TPHCM vào năm 1994, dù sức khỏe hạn chế, thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn miệt mài cống hiến cho giáo dục địa phương với hơn 1.500 buổi giao lưu, truyền cảm hứng về lòng kiên trì và tinh thần hiếu học suốt đời cho hàng vạn học sinh, sinh viên. Câu chuyện về cuộc đời thầy đã đi vào sách giáo khoa, trở thành biểu tượng đẹp của nghị lực vươn lên số phận.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM cũng ghi nhận và đánh giá cao việc các con của cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã tiếp nối truyền thống gia đình, hiện đang đảm nhiệm vai trò cán bộ quản lý và giáo viên, tiếp tục đóng góp tích cực cho ngành giáo dục thành phố.

Đại diện gia đình tặng sách của Nhà giáo cho đồng chí Nguyễn Văn Dũng và các thành viên đoàn công tác. QUANG HUY

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm sâu nặng của lãnh đạo TPHCM, đại diện gia đình cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký bày tỏ niềm phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua. Gia đình khẳng định sẽ luôn giữ gìn truyền thống, nỗ lực noi gương cha để tiếp tục cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

QUANG HUY