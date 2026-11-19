Sáng 19-11, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM đã đến thăm, chúc mừng gia đình cố PGS-TS Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc ĐHQG TPHCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM đã đến thăm, chúc mừng gia đình cố PGS.TS. Trần Chí Đáo

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình; đồng thời gửi lời chúc mừng, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm đến thân nhân cố PGS.TS. Trần Chí Đáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của cố PGS-TS Trần Chí Đáo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng. Trên các cương vị công tác, đặc biệt là Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và Giám đốc ĐHQG TPHCM, PGS-TS Trần Chí Đáo đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển giáo dục đại học, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM cũng như cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM đã đến thăm, chúc mừng gia đình cố PGS-TS Trần Chí Đáo

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân mong muốn gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống hiếu học và tinh thần cống hiến mà cố PGS-TS Trần Chí Đáo đã vun đắp; đồng thời khẳng định Đảng ủy UBND TPHCM luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Đại diện gia đình cố PGS-TS Trần Chí Đáo chân thành cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của Đảng ủy UBND TPHCM và cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Xuân; bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự trân trọng của lãnh đạo thành phố đối với những đóng góp của cố PGS-TS Trần Chí Đáo.

THU TÂM