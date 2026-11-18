Sáng 18-11, tại Hội trường Thành phố, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong và Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng đại diện các sở, ban, ngành, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 18-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đổi mới giáo dục, chăm lo đội ngũ nhà giáo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị, cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp; nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác và nhiệm vụ mới, không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động tiếp cận khoa học - công nghệ và các xu hướng giáo dục hiện đại.

"Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ thầy, cô giáo đã góp phần giữ vững chất lượng của hệ thống và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo" - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nhà giáo thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, năm học 2026-2027, toàn ngành vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất. Đây cũng là năm thứ hai toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

"Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, đội ngũ ngành giáo dục đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ dám làm để đạt những thành tựu toàn diện, giữ vững vị thế lá cờ đầu của cả nước về quy mô, chất lượng và mức độ đổi mới sáng tạo", đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, ngành giáo dục thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực gia tăng dân số cơ học, chênh lệch điều kiện học tập giữa các khu vực, thiếu giáo viên một số môn học đặc thù và yêu cầu cấp bách về phòng, chống bệnh thành tích.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy quản lý và quản trị giáo dục, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá học sinh;

Thứ hai, đổi mới thực chất phương pháp dạy và học; đẩy mạnh giáo dục STEM, AI, triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học;

Thứ ba, kết hợp hài hòa giữa giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống và lòng nhân ái, nghĩa tình;

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả nền tảng học bạ số, học liệu số;

Thứ năm, chăm lo toàn diện để nâng cao đời sống thầy, cô giáo, xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu

Năm 2026, TPHCM có 9 nhà giáo được Bộ GD-ĐT tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu.

Cùng với đó, Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu ở các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt.

Hàng năm, với sự bảo trợ thông tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Giải thưởng Võ Trường Toản tôn vinh các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong toàn ngành.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026 vinh danh 10 nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh trao bằng khen cho các nhà giáo đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại phần giao lưu, cô Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), một trong những Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, chia sẻ: "Nghề giáo có rất nhiều áp lực, mệt mỏi và chạnh lòng. Tuy nhiên, điều khiến người thầy hạnh phúc nhất là nhìn thấy học trò tiến bộ, trưởng thành và vẫn nhớ đến công lao dạy dỗ của thầy, cô".

Bốn nhà giáo tiêu biểu chia sẻ những trải nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy tại phần giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với cô Trần Thị Hồng Tắng, giáo viên Trường Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật huyện Củ Chi (xã Tân An Hội), một trong 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026, mỗi học sinh đều có khả năng riêng. Điều quan trọng là giáo viên phải tìm được cách chạm đến trái tim và khơi dậy tiềm năng của các em.

"Tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cá nhân hóa, kết hợp hình ảnh trực quan, trò chơi, âm nhạc, trải nghiệm và công nghệ thông tin. Đặc biệt, người thầy phải chú trọng sự kiên nhẫn, lắng nghe, kết nối cảm xúc và khích lệ từng tiến bộ nhỏ của học sinh", cô Trần Thị Hồng Tắng bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ thực tiễn quản lý và giảng dạy, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, một trong 10 nhà giáo đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026, khẳng định: "Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phải bắt đầu từ đội ngũ nhà giáo chất lượng cao. Một chương trình đào tạo tiên tiến, một phòng thực hành hiện đại hay những thiết bị công nghệ cao chỉ thực sự phát huy giá trị khi có những người thầy làm chủ thiết bị, hiểu công nghệ và biết cách biến những yêu cầu của sản xuất thành bài học, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp cho người học".

Còn cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), một trong 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026, cho rằng trước yêu cầu mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý, nhà giáo phải thay đổi tư duy từ dạy học, quản trị nhà trường đến cách nhìn nhận sự phát triển của mỗi học sinh.

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, cùng Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang trao bằng khen cho các nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Các thầy cô đừng đánh đồng đổi mới với chạy theo công nghệ hay những mô hình mới. Công nghệ có thể hỗ trợ người thầy, phương pháp có thể thay đổi, nhưng giá trị cốt lõi của giáo dục vẫn là con người. Mọi đổi mới cuối cùng phải hướng đến sự tiến bộ, hạnh phúc và cơ hội phát triển tốt hơn cho học sinh", cô Lê Thị Thanh Giang chia sẻ.

THU TÂM