Xã hội

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số nơi ở Quảng Ngãi

SGGPO

Ngày 8-10, mưa lớn gây ngập sâu tại thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn.

Clip: Khu dân cư tại đội 2, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, bị ngập. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường là địa bàn trũng thấp, mưa lớn làm nước dâng rất nhanh, nhiều nhà dân bị ngập, heo gà bị cuốn trôi. Trong mưa, người dân khẩn trương di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn, nhưng nhiều gia đình không kịp trở tay khi nước dâng quá nhanh.

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Lực lượng công an, dân quân hỗ trợ người dân thôn Đông Lỗ di chuyển đàn heo đến nơi an toàn. Ảnh: UBND XÃ VẠN TƯỜNG CUNG CẤP

Bà Phạm Thị Phúc (đội 2, thôn Đông Lỗ) cho biết, gia đình có khoảng 80 con heo. Khi nước dâng, lực lượng dân quân hỗ trợ đưa 46 con lên chỗ cao, số heo lớn không kịp di dời, vẫn phải để lại chuồng.

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Khu dân cư bị ngập sâu trong sáng 8-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Huỳnh Thị Hiệp (đội 2) cho biết, nước ngập khiến đàn gà của gia đình chết hết. Để bảo vệ đàn heo nái, bà phải đưa chúng vào trong nhà tránh nước.

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Nhiều căn nhà ngập sâu trong sáng 8-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cùng đoàn công tác trực tiếp xuống thôn Đông Lỗ kiểm tra, chỉ đạo ứng phó ngập lụt.

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Đưa heo của người dân đội 2, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, ra khỏi vùng ngập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xã huy động lực lượng quân sự, công an và Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đến khu vực ngập. Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời người, tài sản, vật nuôi, khơi thông dòng chảy và khắc phục hậu quả.

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Các lực lượng chức năng tiếp cận vùng bị ngập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Hiền cho biết, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Chính quyền cũng kiểm tra, xác định nguyên nhân ngập, khơi thông các vị trí ách tắc để nước thoát nhanh.

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Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại phường Trương Quang Trọng và xã Bình Sơn, mưa lớn trong ngày 8-10 cũng gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Chưa ghi nhận thiệt hại do ngập lụt.

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Tuyến đường liên thôn Mường Hoong - Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) bị sạt lở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xã Ngọc Linh, mưa liên tục gây sạt lở khoảng 20m taluy tuyến đường liên thôn Mường Hoong - Ngọc Nang, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

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NGUYỄN TRANG

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Quảng Ngãi mưa lớn ngập cục bộ di dời vật nuôi thiên tai

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