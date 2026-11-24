Ngày 23-11, Bộ Thương mại Mỹ đưa Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore và là tâm điểm trong vụ bê bối liên quan Nvidia, vào danh sách đen thương mại.

Trụ sở Bộ Thương mại Mỹ. Ảnh: COMMONS

Theo truyền thông Mỹ, Megaspeed phải được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép mới được tiếp cận hàng hóa, công nghệ xuất khẩu từ Mỹ. Các yêu cầu cấp phép nhiều khả năng sẽ bị từ chối.

Megaspeed là đối tác của Nvidia, bị nhà chức trách Mỹ điều tra từ năm 2024 với cáo buộc chuyển hướng chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc. Ngoài Megaspeed, Bộ Thương mại Mỹ còn đưa 6 công ty có liên hệ với doanh nghiệp này tại Singapore, Malaysia và Thái Lan vào danh sách đen.

Tuần trước, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp pháp lý đối với Megaspeed nếu phát hiện hành vi phạm pháp. Trong tuần này, các nghị sĩ đảng Dân chủ mở cuộc điều tra về mức độ ảnh hưởng của Nvidia đối với quá trình điều tra của Bộ Thương mại.

Việc đưa Megaspeed vào danh sách đen diễn ra cùng ngày khi ông Jensen Huang được khôi phục chức CEO Nvidia, sau khi từ chức khoảng hai tuần trước. Cổ phiếu Nvidia tăng 30% sau khi CEO Jensen Huang được phục chức.

Quyết định khôi phục chức vụ cho ông Huang vấp phải phản ứng từ một số nghị sĩ. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries gọi đây là quyết định “không thể biện minh, vô trách nhiệm và khó hiểu”, đồng thời tuyên bố Quốc hội sẽ điều tra các cáo buộc sai phạm của Nvidia và việc chính quyền Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực.

KHÁNH MINH