Ngày 23-11, Hãng thông tấn Mehr (Iran) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận lệnh phong tỏa đường biển do Mỹ áp đặt và sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó.

Tuyên bố cứng rắn

Phản ứng của ông Baghaei được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cảnh báo sẽ đánh chìm các tàu của Iran “nếu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Washington” cũng như khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi bước sang năm 2027.

Mô hình tên lửa trên đường phố ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: WANA

Ông Baghaei nhấn mạnh, những lời đe dọa và hoạt động tuyên truyền của Mỹ không phải điều mới mẻ đối với Iran trong gần 50 năm qua. Theo ông, những đe dọa như vậy chỉ khiến người dân Iran thêm quyết tâm, đoàn kết chống lại những “hành động phá hoại” của Washington và các đồng minh.

Báo Ynet (Israel) dẫn đánh giá của giới chức quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này tiếp tục tăng cường năng lực tác chiến, mua sắm thêm máy bay và duy trì trạng thái sẵn sàng trước khả năng xung đột với Iran tái diễn. Quân đội Israel đang chuẩn bị cho 2 kịch bản leo thang chính.

Trong kịch bản thứ nhất, Mỹ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào hạ tầng và các cơ sở quân sự Iran để nhanh chóng tạo bước ngoặt trong xung đột. Israel ưu tiên một chiến dịch cường độ cao, kết thúc trong thời gian ngắn nhất có thể.

Kịch bản thứ hai là Iran bất ngờ tấn công các lợi ích và căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm những cơ sở tại Israel có lực lượng Mỹ hiện diện.

Khó kết thúc trong thời gian ngắn

Theo Kênh truyền hình 12 của Israel, giới tình báo quân đội nước này đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran có thể kéo theo xung đột trên nhiều mặt trận, gồm Lebanon, Syria và Dải Gaza. Cảnh báo được đưa ra tại cuộc họp kín hồi tuần trước, với sự tham dự của ông Netanyahu và các quan chức quốc phòng cấp cao.

Theo đánh giá của tình báo quân đội Israel, một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có nguy cơ kích hoạt đồng thời nhiều mặt trận, khác với nhận định được cho là của Thủ tướng Netanyahu và Giám đốc Cơ quan Tình báo và Đặc nhiệm Israel (Mossad) Roman Gofman rằng chiến dịch có thể kết thúc trong 3-5 ngày.

Những lo ngại cuộc xung đột kéo dài xuất phát từ khác biệt lớn nhất của cuộc chiến là Iran không còn phải đối mặt với những phương thức tấn công hoàn toàn bất ngờ như trong các chiến dịch trước.

Giới chức quốc phòng Israel đánh giá Tehran đã nghiên cứu kỹ hoạt động của không quân và tình báo Israel, nhận diện các phương thức tấn công, đồng thời điều chỉnh cách thức sử dụng lực lượng trong quá trình giao tranh.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel, Iran đã chứng tỏ khả năng tái thiết quân sự đáng kể sau cuộc chiến năm 2025.

Viện này ước tính Tehran từng nâng tốc độ sản xuất lên khoảng 125 tên lửa mỗi tháng, qua đó khôi phục kho tên lửa từ khoảng 1.500 quả sau chiến dịch Rising Lion (Sư tử trỗi dậy) lên khoảng 2.500 quả trước chiến dịch Roaring Lion (Sư tử gầm) đầu năm 2026.

Dù chỉ là ước tính của giới nghiên cứu Israel và không phản ánh chính xác kho tên lửa hiện tại của Iran, những con số này cho thấy thách thức đối với chiến lược dựa vào không kích. Ngay cả khi gây thiệt hại đáng kể, Israel vẫn phải tính đến khả năng Iran khôi phục năng lực quân sự trong thời gian tương đối ngắn.

Một khó khăn khác liên quan đến các cơ sở tên lửa ngầm. Trong chiến dịch đầu năm 2026, không quân Israel và Mỹ đã nhiều lần đánh sập lối ra vào những cơ sở quân sự dưới lòng đất, nhưng Iran có thể khôi phục một số tuyến tiếp cận chỉ sau vài ngày. Điều này cho thấy các cuộc không kích có thể làm gián đoạn hoạt động của những cơ sở được bảo vệ sâu dưới lòng đất, nhưng chưa chắc phá hủy được toàn bộ năng lực bên trong.

MINH CHÂU tổng hợp