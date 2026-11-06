Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 đã sẵn sàng

Hơn 400 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm và giao lưu cộng đồng đã được các địa phương chuẩn bị để hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Từ biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản đến miễn phí tham quan, các chương trình sẽ đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng.

Đưa ngày hội văn hóa về khu dân cư

Ngày 5-11, Bộ VH-TT-DL phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo trực tuyến về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026).

Theo thống kê, 34 tỉnh, thành phố đã chuẩn bị hơn 400 chương trình, hoạt động; khoảng 450 hoạt động được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Chương trình biểu diễn đặc biệt của Liên đoàn xiếc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

﻿Ảnh: VĨNH XUÂN

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin tại cuộc họp báo, các hoạt động được triển khai theo những nhóm chính, gồm: tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản và phát triển văn hóa đọc; xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư; quảng bá giá trị văn hóa và biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, thể thao, trưng bày, triển lãm, các địa phương còn tổ chức giới thiệu sản phẩm làng nghề, giao lưu cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Một số bộ, ngành cũng xây dựng kế hoạch riêng hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác. Mỗi địa phương sẽ căn cứ đặc điểm vùng miền để lựa chọn nét văn hóa tiêu biểu, tránh tình trạng hoạt động trùng lặp.

Tại họp báo, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Các hoạt động cần hướng về thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư với những hình thức gần gũi như giao lưu văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực, thi đấu thể thao và phát triển văn hóa đọc. Việc biểu dương nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín và những cá nhân đóng góp cho công tác bảo tồn di sản cũng phải được chú trọng.

“Người dân cần được tham gia trực tiếp vào các hoạt động, từ sáng tạo, thực hành đến gìn giữ những giá trị văn hóa tại địa phương”, PGS-TS Bùi Hoài Sơn lưu ý.

Nhiều hoạt động phục vụ miễn phí

Tại Hà Nội từ ngày 21 đến 24-11, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tập trung tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, với diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm các không gian văn hóa.

Ngày 24-11, lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình kết hợp trình diễn pháo hoa, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổ chức chương trình cấp quốc gia. Công tác chuẩn bị đang được triển khai từ thành phố đến các sở, ngành và địa phương. Thành phố đã chuẩn bị nền tảng cấp phát vé điện tử; thời gian và cách thức đăng ký sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các địa phương trên cả nước cũng lựa chọn những đặc trưng văn hóa để tổ chức hoạt động hưởng ứng. TP Huế giới thiệu di sản, áo dài và nghệ thuật truyền thống; Ninh Bình tổ chức triển lãm, trình diễn di sản tại Cố đô Hoa Lư. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh xây dựng các chương trình gắn với văn hóa dân tộc, quan họ và di sản Yên Tử. Miền Trung - Tây Nguyên biểu diễn nghệ thuật, trình chiếu ánh sáng.

Các địa phương phía Nam tổ chức giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực và mở cửa để du khách tham quan một số di tích hoàn toàn miễn phí.

Điện ảnh cũng tham gia chuỗi sự kiện bằng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (từ ngày 28-11 đến 2-12-2026). Các suất chiếu miễn phí được tổ chức tại nhiều rạp và chiếu phim lưu động đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những địa bàn chưa có rạp chiếu.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Vi Thanh Hoài cho biết, thông tin về các chương trình ưu đãi giảm, miễn phí vé được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam để người dân thuận tiện tra cứu.

VĨNH XUÂN