Văn bia Phố Hiến và Ma nhai trên núi Non Nước được UNESCO ghi danh

Chiều 5-11, tại kỳ họp thứ 11 diễn ra ở thành phố Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua việc ghi danh 2 hồ sơ “Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên" và “Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình” vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ họp có hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên. Đoàn Việt Nam tham dự gồm đại diện Bộ VH-TT-DL, Ủy ban UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, lãnh đạo và đại diện cộng đồng các địa phương có di sản.

Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: CỤC DI SẢN

Trong 3 ngày làm việc, kỳ họp tập trung đánh giá hoạt động của MOWCAP giai đoạn 2024-2026, xem xét sửa đổi quy chế hoạt động, hướng dẫn bảo vệ di sản tư liệu...; đồng thời xem xét 24 hồ sơ đề cử ghi danh Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả, 21/24 hồ sơ được thông qua, trong đó có 2 hồ sơ của Việt Nam.

“Văn bia Phố Hiến” tại di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (Hưng Yên). Ảnh CỤC DI SẢN VĂN HÓA

“Văn bia Phố Hiến” gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, hiện đặt tại các di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Được cộng đồng gìn giữ nguyên trạng qua nhiều thế kỷ, các văn bia là nguồn tư liệu phản ánh lịch sử hình thành, phát triển của Phố Hiến - thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á, từng đạt thời kỳ cực thịnh vào thế kỷ XVII và thu hút các thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh.

Nội dung văn bia còn ghi nhận các hoạt động giao thương, giao lưu, tiếp biến văn hóa, sự giao thoa tôn giáo, tín ngưỡng giữa cộng đồng cư dân Việt Nam và nước ngoài; thể hiện truyền thống hiếu học của người Hưng Yên cùng những đóng góp của nữ giới trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng.

Văn khắc trực tiếp trên vách đá tại núi Non Nước. Ảnh: CỤC DI SẢN VĂN HÓA

“Ma nhai trên núi Non Nước” gồm 43 bản văn khắc trực tiếp trên vách đá bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX. Các bản khắc thuộc nhiều thể loại như ngự bút, bia ký, thơ văn, đề từ của các vị vua, quan, danh nhân, nhà văn hóa và nhà thơ.

Được tạo tác bằng kỹ thuật điêu khắc đá truyền thống của nghệ nhân Việt Nam, di sản cung cấp tư liệu giá trị về lịch sử dựng nước, giữ nước, văn học Việt Nam thời trung đại và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa ở Đông Á. Một số nội dung còn phản ánh sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động xã hội, tôn giáo từ thế kỷ XIV.

Với 2 di sản tư liệu vừa được ghi danh, Việt Nam hiện có tổng cộng 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, gồm 4 di sản tư liệu trong Danh mục thế giới và 9 di sản tư liệu trong Danh mục khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

VĨNH XUÂN