TPHCM mở đường băng cho văn hóa - thể thao cất cánh

Luật Phát triển đô thị (Luật số 18/2026/QH16) có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, cùng Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, mở ra cho TPHCM hành lang pháp lý mới để đưa văn hóa - thể thao thành nguồn lực phát triển. Từ kho tài nguyên dày dặn đến những sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh vẫn còn một khoảng cách, đòi hỏi thành phố tháo gỡ từng nút thắt, từ tư duy quản trị đến công cụ pháp lý.

Sợi dây kết nối còn mỏng

Hiếm đô thị nào trong nước có vốn văn hóa lớn như TPHCM: 321 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia, cùng 25 bảo tàng.

Trích đoạn cải lương Khúc tráng ca thành Gia Định do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Cải lương

﻿Trần Hữu Trang biểu diễn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo số liệu từ Sở VH-TT TPHCM, các ngành công nghiệp văn hóa thành phố hiện đóng góp khoảng 5,7% GRDP, với hơn 17.670 doanh nghiệp và gần 97.000 lao động; mục tiêu đến năm 2030 là 7%-7,2% GRDP.

Dù vậy, theo PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, trong một thời gian dài, văn hóa vẫn được xem là lĩnh vực phục vụ đời sống tinh thần hơn là nguồn lực trực tiếp tham gia phát triển đô thị. Chúng ta có thể xây dựng những công trình kiến trúc hiện đại trong thời gian tương đối ngắn, nhưng không thể tạo dựng ngay lập tức ký ức đô thị.

Ký ức ấy, theo TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM, trải trên 3 tuyến không gian di sản có tiềm năng chuyển hóa thành tài nguyên công nghiệp văn hóa: trục lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn với nhà hát, bảo tàng, chợ lâu đời; di sản công nghiệp - cảng thị ven sông ở Bến Nghé, Bình Đông, Ba Son; cảnh quan sông nước, sinh thái Cần Giờ, Củ Chi.

Nếu chỉ giữ vài công trình nổi bật mà bỏ qua không gian kết nối, di sản dễ thành những “đảo ký ức” tách khỏi đời sống, hoặc bị thu hẹp thành phông nền chụp ảnh. Tuy nhiên, không phải cái gì cũ cũng mặc nhiên là di sản; phải kiểm kê, đánh giá giá trị trước khi tính chuyện đầu tư.

Trong lĩnh vực thể thao, khoảng trống lớn nhất nằm ở dữ liệu. TS Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực thể thao, Trường Đại học Hoa Sen, dẫn chứng: thành phố có 36,7% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; Giải Marathon TPHCM lần thứ XIII - 2026 thu hút gần 11.000 vận động viên, khoảng 26% trong số đó đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế nhưng, chưa ai trả lời được một giải chạy như vậy giữ lại cho thành phố bao nhiêu giá trị. TS Nguyễn Thị Hiền Thanh đề xuất xây dựng khung đo lường 3 lớp gồm: quy mô kinh tế trực tiếp, phần giá trị giữ lại tại địa phương và kết quả xã hội - văn hóa; thí điểm tài khoản vệ tinh thể thao cấp đô thị; tái khởi động Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Kinh tế đêm cũng đặt ra bài toán mới, theo TS Võ Trung Tín, Trường ĐH Luật TPHCM, quy chuẩn quốc gia QCVN 26:2025/BNNMT giới hạn tiếng ồn ở khu vực có nhà hàng, rạp hát, vũ trường, công viên ở mức 55dBA từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Vũ trường được phép mở đến 2 giờ sáng gần như không thể hưởng mức nới chênh lệch.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ, nơi người dân đếm ngược giao thừa, cổ vũ đội tuyển quốc gia, nằm đối diện trụ sở UBND TPHCM, thuộc khu vực cần giữ yên tĩnh; phố Tây Bùi Viện thì xen kẽ khu dân cư. Từ thực tế đó, tác giả kiến nghị thành phố xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về tiếng ồn cho kinh tế ban đêm, kèm quan trắc tự động và cơ chế đối thoại với cư dân.

Sáng 5-11, tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT-DL) tổ chức hội thảo khoa học Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương. Dự hội thảo có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM; Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT-DL; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM..., cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Một thử nghiệm đúng luật

Theo ThS Lê Hữu Phước, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM, một trong những nút thắt lâu nay của lĩnh vực văn hóa - thể thao là tâm lý an toàn pháp lý.

Một chương trình biểu diễn có bán vé, tài trợ, quảng cáo ngoài trời, dịch vụ ăn uống và sử dụng không gian công cộng phải đi qua nhiều “cửa”: nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, trật tự an toàn, phòng cháy, xây dựng, đất đai...

Nếu mô hình mới rơi vào khoảng trống, người thụ lý thường chọn cách chờ hướng dẫn. Điều 12 dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã đặt đúng vấn đề, song chưa xác định rõ cơ quan có thẩm quyền, chưa có thời hạn tối đa và lộ trình sau thử nghiệm.

ThS Lê Hữu Phước đề xuất thời hạn thử nghiệm không quá 24 tháng, gia hạn một lần không quá 12 tháng; TPHCM lập đầu mối tiếp nhận tại Sở VH-TT, thí điểm nhóm đầu 10-15 hồ sơ, công khai tiêu chí và kết quả.

Ở khía cạnh số hóa, TS Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC Digicom, Tổng Công ty VTC, chỉ ra sự đứt gãy giữa các khâu: di sản được số hóa theo từng dự án, dữ liệu nằm rời rạc tại từng thiết chế; một hãng phim hay nhà phát triển trò chơi điện tử muốn dùng hình ảnh hiện vật phải làm việc riêng với từng đơn vị; vé bán qua nhiều kênh không liên thông, nên bảo tàng không biết sản phẩm khai thác từ di sản của mình đem lại giá trị gì.

Ông đề xuất xác lập kho di sản số của thành phố là cấu phần của cơ sở dữ liệu dùng chung theo Luật Phát triển đô thị, liên thông với Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia; thiết chế giữ quyền chủ sở hữu dữ liệu và được chia sẻ nguồn thu; nền tảng vé dùng chung phải mở, không độc quyền.

“Chúng ta có thể thí điểm mô hình kết nối liên thông này giữa các bảo tàng trực thuộc Sở VH-TT TPHCM và một di tích quốc gia đặc biệt trong giai đoạn 2026-2027”, TS Chu Tiến Đạt gợi ý.

PGS-TS Hoàng Văn Dũng, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, đề xuất, thành phố xây dựng nền tảng “Sài Gòn Trải nghiệm số”. Trong đó sẽ có bản số hóa 3D nhiều công trình tiêu biểu như: Bưu điện thành phố, Bến Nhà rồng, chợ Bến Thành, khu Chợ Lớn, Địa đạo Củ Chi…

Mỗi điểm gắn một cốt truyện để người dùng “giải mã” lịch sử; điểm tích lũy được đổi thành vé bảo tàng, vé giải chạy, phiếu mua sản phẩm xanh. Cốt lõi là lấy lịch sử thành phố, truyền thống cách mạng, giá trị thành phố nghĩa tình làm “lõi nội dung”, công nghệ đóng vai trò là phương tiện chuyển tải.

TPHCM không thiếu chất liệu để văn hóa, thể thao trở thành động lực tăng trưởng. Điều còn thiếu là sợi chỉ đỏ thể chế xâu chuỗi các nguồn lực ấy. Khi Luật Phát triển đô thị đã đi vào cuộc sống,

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa dần hoàn thiện, đây là thời điểm để thành phố đi trước một bước, đúng tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, để mỗi bước tiến của TPHCM đều in đậm dấu ấn văn hóa nghĩa tình phương Nam.

* Đồng chí PHẠM CAO THÁI, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT-DL: Luật hóa bản sắc, định giá tài sản trí tuệ Khi được giao xây dựng Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, nơi đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là TPHCM, bởi đây là trung tâm kinh tế - văn hóa. Dự thảo luật cũng vì thế được thiết kế để tài sản trí tuệ, dù chưa hình thành sản phẩm trên thực tế, vẫn được định giá, thẩm định và đưa ra vay vốn ngân hàng. Đặc biệt, Điều 23 dự thảo cũng khẳng định sản phẩm công nghiệp văn hóa phải mang bản sắc văn hóa Việt Nam. * Đồng chí TRẦN THẾ THUẬN, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM: Phát triển đi đôi với bảo tồn Sở VH-TT TPHCM xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: cơ chế ưu đãi cho các trung tâm, cụm công nghiệp sáng tạo văn hóa, khai thác tài sản công dôi dư; tái cấu trúc thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo mô hình phân tầng; kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, thí điểm hợp tác công tư trong quản trị nhà hát, bảo tàng, trung tâm thể thao; trọng dụng nhân tài ở cả ba thế hệ. Điểm quan trọng nhất là phát triển công nghiệp văn hóa phải đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tránh thương mại hóa.

NGUYỄN ANH - THIÊN THANH