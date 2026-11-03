Ra mắt giải thưởng tôn vinh các dự án văn hóa sáng tạo

Giải thưởng không chỉ nhằm tôn vinh các dự án văn hóa sáng tạo tiêu biểu, mà còn hướng tới kết nối nguồn lực, tìm kiếm những mô hình hợp tác hiệu quả, có khả năng nhân rộng.

Ngày 3-11, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center ra mắt Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026. Đây là hoạt động hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ về văn hóa cải lương

Giải thưởng nhằm tôn vinh các dự án văn hóa sáng tạo tiêu biểu và hướng tới kết nối nguồn lực, tìm kiếm những mô hình hợp tác hiệu quả, có khả năng nhân rộng. Qua đó, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát huy sức mạnh mềm và đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Không giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, IP (tài sản trí tuệ) văn hóa còn mở ra những cơ hội cho phát triển thương hiệu địa phương, du lịch và kinh tế trải nghiệm.

Tọa đàm chia sẻ về nguồn lực sáng tạo trong chuyển hoá chất liệu văn hoá và làm tăng sức hút các vùng miền Việt Nam. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Sự kiện kết nối nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, công nghệ, truyền thông, thiết kế và thương hiệu.

Giải thưởng nhận hồ sơ tham dự đến hết ngày 22-11-2026. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1-2027.

HỒNG ĐÀO