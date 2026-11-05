TPHCM hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị

Sáng 5-11, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT-DL) tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương”.

Hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương” diễn ra tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM; Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu đề dẫn, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Lê Văn Thái nhấn mạnh, văn hóa và thể thao giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân; góp phần gia tăng sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh và khẳng định bản sắc riêng của đô thị.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM, cho biết, thành phố sở hữu hệ thống di sản đô thị đa dạng phân bố trên 3 tuyến không gian: trục lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn; di sản công nghiệp - cảng thị ven sông ở Bến Nghé, Bình Đông, Ba Son; cảnh quan sông nước, sinh thái Cần Giờ, Củ Chi.

TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: QUỐC THANH

Theo TS Nguyễn Thị Hậu, di sản đô thị Sài Gòn - TPHCM có thể trở thành nền tảng quan trọng cho phát triển văn hóa đô thị và công nghiệp văn hóa, nhưng tiềm năng này không tự chuyển thành kết quả. Việc khai thác di sản phải đảm bảo tính minh bạch về quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ lợi ích hài hòa...

Ở lĩnh vực thể thao, TS Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực thể thao (Trường Đại học Hoa Sen) đánh giá, việc triển khai Luật Phát triển đô thị là “cơ hội vàng” để TPHCM tái cấu trúc ngành thể thao.

TS Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC Digicom (Tổng công ty VTC) chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khi đó, TS Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC Digicom (Tổng Công ty VTC), chỉ ra thực trạng dữ liệu di sản hiện còn nằm rời rạc tại từng thiết chế, hệ thống vé bán qua nhiều kênh chưa được liên thông.

"Thành phố cần xác lập kho di sản số là một cấu phần thuộc cơ sở dữ liệu dùng chung theo Luật Phát triển đô thị, liên thông với Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia; đồng thời triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026-2027 tại một số bảo tàng trực thuộc Sở VH-TT TPHCM và một số di tích quốc gia đặc biệt", TS Chu Tiến Đạt đề xuất.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội thảo, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, sở xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: ban hành cơ chế ưu đãi cho các trung tâm, cụm công nghiệp sáng tạo văn hóa, khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư; tái cấu trúc các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo mô hình phân tầng; kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, thí điểm hợp tác công - tư trong quản trị nhà hát, bảo tàng, trung tâm thể thao; trọng dụng nhân tài ở cả ba thế hệ.

"Việc phát triển công nghiệp văn hóa phải luôn đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tránh tình trạng thương mại hóa", Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận khẳng định.

NGUYỄN ANH - THIÊN BÌNH