Người dân TPHCM tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14-10, đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Dọc các tuyến đường, đông đảo người dân cầm hoa trắng, thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa rời Công viên Lê Thị Riêng sau lễ truy điệu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nghi thức đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sau lễ viếng, truy điệu trang trọng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng đi qua những tuyến đường thành phố.

Người dân thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ trước Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hai bên đường, nhiều người dân lặng lẽ dõi theo đoàn xe. Có người cúi đầu, có người đưa tay chào, ánh mắt xúc động hướng về những chiếc xe chậm rãi đi qua.

Hàng ngàn người dân tập trung tại khu vực cổng ra Công viên Lê Thị Riêng, chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người dân tiễn đưa các anh trước Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giữa lòng thành phố, hàng ngàn người cùng hướng về những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau bao năm nằm lại, các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ trong lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Người dân tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Người dân chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khu vực giao lộ Điện Biên Phủ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đi trên đường Điện Biên Phủ, đoạn gần Công viên Lê Văn Tám. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các tài xế xe công nghệ chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ tại vòng xoay Dân Chủ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Người dân chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ tại cầu vượt An Khánh. Ảnh: MẠNH THẮNG

NHÓM PV