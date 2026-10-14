Người dân TPHCM tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ
SGGPO
Sáng 14-10, đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Dọc các tuyến đường, đông đảo người dân cầm hoa trắng, thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ viếng, truy điệu trang trọng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng đi qua những tuyến đường thành phố.
Hai bên đường, nhiều người dân lặng lẽ dõi theo đoàn xe. Có người cúi đầu, có người đưa tay chào, ánh mắt xúc động hướng về những chiếc xe chậm rãi đi qua.
Giữa lòng thành phố, hàng ngàn người cùng hướng về những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau bao năm nằm lại, các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ trong lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.