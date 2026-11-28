Trong quá trình khắc phục sạt lở trên quốc lộ 15D, tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), lực lượng thi công phát hiện vật thể nghi là bom, phải tạm dừng thi công để lực lượng quân sự xử lý.

Video: Tạm dừng khắc phục sạt lở trên quốc lộ 15D do phát hiện vật thể nghi là bom

Chiều 28-11, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết, trong quá trình khắc phục điểm sạt lở trên quốc lộ 15D, lực lượng thi công phát hiện vật thể nghi là bom tại khu vực sạt trượt. Công tác khắc phục sạt lở phải tạm dừng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị điều động lực lượng đến khảo sát, xử lý theo quy định.

Máy móc tạm dừng thi công khắc phục sạt lở trên quốc lộ 15D

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng. Nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang mặt đường, đất đá từ sườn núi tràn xuống khu vực hộ lan quốc lộ 15D vẫn chưa được xử lý. Nhiều phương tiện vận tải phải dừng chờ thông đường để tiếp tục hành trình.

Tạm khắc phục sạt lở đường đi cửa khẩu quốc tế La Lay do nghi có bom

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bố trí 2 tổ công tác chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, tỉnh Quảng Trị

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 27-11, taluy dương quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở, khiến khoảng 1.500m³ đất đá vùi lấp cục bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 11 đến nay, tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, đoạn qua xã La Lay, xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, địa chất sườn núi phía trên vị trí sạt lở đã bị xáo trộn, khối đất đá đã dịch chuyển nhưng chưa trượt xuống hết. Khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

Quốc lộ 15D là tuyến đường duy nhất nối nội địa tỉnh Quảng Trị với Cửa khẩu quốc tế La Lay, phục vụ vận chuyển hàng hóa giữa Quảng Trị với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Tin liên quan Sạt lở chia cắt con đường duy nhất đi cửa khẩu quốc tế La Lay

VĂN THẮNG