Phá Tam Giang (vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, rộng khoảng 52km 2 , cách trung tâm TP Huế khoảng 30km) nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ.

Ngồi trên chiếc thuyền lướt nhẹ, du khách sẽ được hòa mình vào bức tranh thiên nhiên, len lỏi qua rừng bần chua xanh ngát. Giữa khung cảnh nên thơ ấy, du khách được bà con ngư dân làng chài Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, TP Huế) hướng dẫn trải nghiệm nghề đánh bắt thủy sản truyền thống.

Sau khi thu hoạch những mẻ cá, tôm tươi rói, mọi người cùng nhóm bếp nướng ngay trên thuyền và thưởng thức giữa không gian sóng nước.

Khoảnh khắc mặt trời lên trên phá Tam Giang

Hoàng hôn trên phá Tam Giang rất nên thơ

Ngư dân phá Tam Giang bắt đầu một ngày mới

Hoạt động chợ nổi ở phá Tam Giang

Đặc sản vùng sóng nước Tam Giang

Du khách thỏa sức tạo dáng để ghi lại khoảnh khắc hòa cùng thiên nhiên

Du khách trải nghiệm làm ngư dân

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