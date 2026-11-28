Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ chứa và giao thông.

Một tuyến đường thuộc phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sáng 28-11. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trưa 28-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, gửi UBND các tỉnh, thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa cùng các bộ, ngành liên quan.

Theo công điện, từ tối 27 đến sáng 28-11, khu vực từ TP Huế đến Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn, phổ biến 80-150mm. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-400mm, một số nơi trên 500mm. Tại Ba Cung (Quảng Ngãi), lượng mưa đo được 509mm, mực nước sông Vệ đã lên trên báo động 3.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, từ ngày 28-11 đến sáng 30-11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa, với lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ trên 500mm. Khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân; tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và nơi có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Kiểm tra và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hồ chứa, khu vực hạ du, đặc biệt là hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ xung yếu; vận hành, điều tiết hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành phối hợp với địa phương triển khai phương án ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo trước 16 giờ hàng ngày.

PHÚC VĂN