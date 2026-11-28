Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, đất đai và quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân.

Tổ đại biểu số 5, Đoàn ĐBQH TPHCM, tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Lâm



Ngày 28-11, Tổ Đại biểu số 5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM gồm các đại biểu: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Bàu Lâm, kết nối trực tuyến với các xã Xuyên Mộc, Bình Châu, Bình Giã, Hòa Hiệp, Xuân Sơn, Hòa Hội và Hồ Tràm.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương nêu nhiều ý kiến liên quan đến việc nâng mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động và đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp; điều chỉnh quy định tách thửa đất nông nghiệp phù hợp thực tế địa phương; tăng cường kiểm soát xe tải trọng lớn lưu thông trên Quốc lộ 55; đẩy nhanh tiến độ dự án nhà lồng chợ Xuyên Mộc...

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị làm rõ chính sách bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh; quan tâm hỗ trợ người khuyết tật; có giải pháp ổn định giá xăng dầu....

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận các kiến nghị sát thực tiễn của cử tri; đồng thời cho biết thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh các chính sách liên quan đến lực lượng không chuyên trách ở thôn, ấp, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và khả năng cân đối ngân sách.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị



Đối với việc tách thửa đất nông nghiệp, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh cần xem xét đặc thù từng địa bàn nhưng phải gắn với quản lý quy hoạch, hạ tầng, tránh phát sinh tình trạng phân lô, tách thửa tràn lan, hình thành khu dân cư tự phát. Những khu đất công, dự án chậm triển khai hoặc quy hoạch không còn phù hợp cũng cần được rà soát, có phương án xử lý kịp thời, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, đất đai và chính sách an sinh xã hội. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi cử tri theo quy định.

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TRÚC GIANG