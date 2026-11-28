Theo ghi nhận PV Báo SGGP, chiều 28-11, khu vực ven chợ Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam) ngập nặng do mưa lớn và nước từ các dãy núi Vũng Chua, Xuân Vân đổ dồn xuống. Các tuyến đường Chế Lan Viên, đường số 1, Hàn Mạc Tử, đoạn đầu quốc lộ 1D... cũng bị ngập sâu, nhiều ô tô, xe gắn máy mắc kẹt giữa dòng nước.
Ông Nguyễn Ngọc Thìn (51 tuổi, tiểu thương chợ Ghềnh Ráng) kể, mưa lớn, nước từ núi Xuân Vân đổ xuống nhanh, chỉ trong 3-5 phút đã ngập chợ và các tuyến đường.
“Đồ đạc, bàn ghế, tài sản trong hàng quán tôi bị nước cuốn trôi, trở tay không kịp. Sau mưa, tôi cố tìm kiếm, vớt vát lại tài sản để giảm bớt thiệt hại”, ông Thìn nói.
Đến 16 giờ cùng ngày, mưa đã ngớt nhưng nước rút chậm, nhiều tuyến đường ven chợ Ghềnh Ráng vẫn ngập sâu. Trong đó, đường, các tuyến hẻm Hàn Mạc Tử ngập khoảng 1,5m. Đường Tô Ngọc Vân và Võ Phước ngập nặng, nước tràn vào nhà dân.
Chiều cùng ngày, phường Quy Nhơn Nam huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu ven chợ Ghềnh Ráng. Lực lượng chức năng ưu tiên đưa học sinh ở các điểm trường bị ngập ra ngoài, trở về nhà.
Mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ở phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây ngập lụt, chia cắt. Tại phường Quy Nhơn Tây, địa phương tổ chức sơ tán 16 hộ dân ở tổ dân phố 2 do khu vực bị ngập.