Người phụ nữ tái phát uốn ván vì mảnh tre sót trong chân

Sau nhiều ngày xuất viện điều trị uốn ván, người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ tái phát cứng hàm, co cứng toàn thân, phải thở máy. Kiểm tra vết thương cũ, bác sĩ phát hiện mảnh tre dài 3 cm vẫn nằm trong cẳng chân.

Chiều 28-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, một phụ nữ 67 tuổi vừa tái phát uốn ván, phải đặt nội khí quản, thở máy sau gần 20 ngày xuất viện. Đáng chú ý, mảnh tre dài khoảng 3 cm vẫn nằm trong cẳng chân dù vết thương bên ngoài đã liền.

BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân N.T.V., 67 tuổi, từng bị thanh tre đâm vào cẳng chân trái khi đi làm đồng khoảng 2 tháng trước. Bà không đi khám kỹ vết thương và không tiêm phòng uốn ván.

Vết thương ở cẳng chân của bệnh nhân mắc uốn ván. Ảnh: ĐẶNG THANH

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm, co cứng toàn thân, phải mở khí quản, thở máy dài ngày tại một cơ sở y tế khác. Tình trạng cải thiện, các cơn co cứng gần như hết, bệnh nhân được xuất viện.

Gần 20 ngày sau, bà lại cứng hàm, sau đó co cứng lan xuống ngực, bụng và toàn thân. Khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn gồng cứng toàn thân, cơ ngực co cứng khiến không thể tự thở, phải đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc an thần liều cao.

Bệnh nhân không có vết thương mới. Vị trí thanh tre từng đâm vào chân đã đóng vảy, không sưng đỏ hay có dấu hiệu nhiễm trùng rõ ràng. Qua siêu âm vùng cẳng chân, bác sĩ phát hiện một dị vật nằm trong mô. Khi rạch mở vết thương, ê kíp lấy ra mảnh tre dài khoảng 3 cm.

Theo BS Lê Sơn Việt, vết thương bên ngoài đã khô, đóng vảy không có nghĩa bên trong không còn dị vật. Tre, gỗ, gai có thể gãy khi đâm vào cơ thể, để lại mảnh nhỏ nằm sâu trong mô và khó phát hiện bằng mắt thường.

Uốn ván do độc tố của vi khuẩn Clostridium tetani gây ra, thường xâm nhập qua các vết thương, đặc biệt là vết đâm sâu, dập nát hoặc có dị vật. Bệnh thường bắt đầu bằng cứng hàm, khó há miệng, sau đó có thể co cứng các cơ vùng cổ, ngực, bụng và toàn thân. Trường hợp nặng có thể gây co cứng cơ hô hấp, suy hô hấp.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Sau khi lấy mảnh tre và tiếp tục điều trị uốn ván, trong hai ngày, tình trạng gồng cứng của bệnh nhân giảm rõ rệt, nhu cầu dùng thuốc an thần cũng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị và theo dõi vì độc tố uốn ván đã tác động lên hệ thần kinh cần thời gian để cơ thể hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo, sau khi bị tre, gỗ, gai hoặc vật nhọn đâm sâu, người dân cần đến cơ sở y tế làm sạch và kiểm tra vết thương, không chỉ sát khuẩn bên ngoài rồi tự theo dõi. Bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ còn dị vật và chỉ định dự phòng uốn ván dựa trên tình trạng vết thương và tiền sử tiêm chủng.

Người từng mắc uốn ván cũng không đồng nghĩa có miễn dịch bảo vệ đầy đủ, do đó vẫn cần được đánh giá việc tiêm vaccine phòng bệnh.

Nếu sau một vết thương xuất hiện mỏi hàm, khó há miệng hoặc cứng hàm, người bệnh cần đi khám ngay, bởi bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành co cứng cơ ngực, ảnh hưởng hô hấp.

NGỌC DUNG