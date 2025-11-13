70 bệnh nhân mổ nội soi không lành vết thương, nghi do nhiễm khuẩn

BS-CKII Phan Xuân Nam, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Trị thông tin về vụ việc

Theo đó, từ tháng 9 đến đầu tháng 10-2025, BVĐK tỉnh Quảng Trị ghi nhận một số ca tái khám có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ sau phẫu thuật nội soi từ 2 đến 4 tuần.

Ngày 13-10, lãnh đạo BVĐK tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện cùng các khoa, phòng liên quan họp khẩn, xác định đây là sự cố y khoa không mong muốn, cần khẩn trương tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Kết quả báo cáo tổng hợp ban đầu cho thấy, các bệnh nhân đều từng phẫu thuật tại BVĐK tỉnh Quảng Trị trong thời gian nói trên bằng phương pháp nội soi tại phòng mổ cấp cứu (phòng mổ số 2), dụng cụ được tiệt khuẩn bằng hóa chất.

Vết mổ không liền như bình thường, chảy dịch kéo dài, đau nhức, da nề đỏ, tổn thương khu trú ở thành bụng ổn định, không sốt, công thức máu bình thường, xét nghiệm không phát hiện vi khuẩn.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do nhiễm khuẩn vết mổ thành bụng chưa rõ nguyên nhân.

Từ 13 đến 21-10, BVĐK tỉnh Quảng Trị dừng hoạt động phòng mổ số 2, khử khuẩn toàn bộ khu phẫu thuật, thay đổi quy trình tiệt khuẩn dụng cụ, chuyển sang hấp tiệt khuẩn tập trung. Đồng thời, thăm khám, điều trị tích cực cho bệnh nhân bằng phương pháp nội - ngoại khoa, phân công bác sĩ trực tiếp xử lý, rà soát quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ngày 22-10, Ban Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Trị tiếp tục phân công phẫu thuật viên liên hệ các bệnh nhân từng phẫu thuật nội soi cấp cứu từ tháng 7 đến tháng 10-2025 để kiểm tra tình hình sức khỏe.

BVĐK Quảng Trị thăm hỏi động viên các bệnh nhân

BS-CKII Phan Xuân Nam, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Trị cho biết, có 70 bệnh nhân tái khám với tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ sau phẫu thuật nội soi từ 2 đến 4 tuần. Đến nay, 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, còn lại đang điều trị ở bệnh viện.

"Hiện chúng tôi tiếp tục tập trung nguồn lực xử lý triệt để sự cố. Đồng thời, rà soát toàn diện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, thành lập tổ hỗ trợ chăm sóc người bệnh, thăm hỏi, động viên và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân từng phẫu thuật nội soi trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10-2025", BS-CKII Phan Xuân Nam nói.

Liên quan sự cố, BVĐK tỉnh Quảng Trị đã thành lập Hội đồng chuyên môn, mời chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn tham gia khảo sát, đánh giá quy trình và tham vấn chuyên môn.

Ngày 10-11, chuyên gia Trần Hữu Luyện, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, trực tiếp khảo sát và tham gia họp Hội đồng chuyên môn.

Qua phân tích các đặc điểm chung của ca bệnh, Hội đồng nhận thấy tất cả đều thực hiện phẫu thuật nội soi tại phòng mổ cấp cứu, dụng cụ tiệt khuẩn bằng hóa chất. Vết mổ có đặc điểm chảy dịch kéo dài, chỉ tổn thương ở thành bụng, không tổn thương các cơ quan nội tạng, không sốt, xét nghiệm không phát hiện vi khuẩn, nhuộm soi AFB dương tính, PCR loại trừ vi khuẩn lao.

VĂN THẮNG