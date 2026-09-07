Bị cáp tời cuốn đứt lìa bàn chân khi đang đánh bắt ngoài khơi, một ngư dân 34 tuổi đã được bạn thuyền dùng cả gói bột ngọt (mì chính) đắp kín vết thương để cầm máu. Gần 2 ngày sau, khi vào được đất liền, phần mỏm cụt đã tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ phải cắt cụt lên đến cẳng chân.

Đắp cả gói bột ngọt vào vết thương, ngư dân suýt phải cắt cụt cẳng chân.

Một nam bệnh nhân vừa được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) trong tình trạng bàn chân bị đứt lìa, mỏm cụt nồng nặc mùi tanh hôi, mô mềm phồng rộp, cháy xém. Hai ngày trước đó, bệnh nhân bị cáp tời cuốn đứt lìa bàn chân khi đang đánh bắt ngoài khơi. Bạn thuyền đã sử dụng bột ngọt (mì chính) đắp trực tiếp lên vết thương với hi vọng cầm máu.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định tổn thương đã trở nên nghiêm trọng do mô tiếp xúc lâu với môi trường ưu trương của bột ngọt, làm gia tăng nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng. Với tình trạng này, nguy cơ phải cắt cụt lên đến cẳng chân là rất lớn.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đã được thực hiện nhằm bảo tồn tối đa chiều dài chi và tạo điều kiện để người bệnh có thể phục hồi chức năng đi lại sau này. Ê-kíp phẫu thuật đã cắt lọc toàn bộ dị vật và phần mô mềm bị tổn thương do bột ngọt, đồng thời thực hiện tháo khớp Chopart cải tiến.

Các bác sĩ tiến hành gọt xương sên, xương gót, chuyển các điểm bám của gân chày trước, gân duỗi ngón, gân mác và kéo dài gân gót nhằm tái lập sự cân bằng sinh cơ học cho mỏm cụt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

Theo BSNT.CK1 Trần Tuấn Kiệt, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, thách thức lớn của kỹ thuật cắt cụt ngang khớp Chopart cổ điển là nguy cơ biến dạng mỏm cụt do mất cân bằng giữa nhóm cơ phía trước và phía sau cẳng chân. Khi mỏm cụt bị chúi xuống đất, người bệnh có thể xuất hiện loét tì đè, gây khó khăn, thậm chí mất khả năng sử dụng chân giả chức năng.

“Mục tiêu của phẫu thuật là loại bỏ phần mô hoại tử, tạo được một mỏm cụt cân bằng, có khả năng chịu lực và thuận lợi cho phục hồi chức năng về sau”, bác sĩ Kiệt cho biết.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cầm máu bằng cách sử dụng bột ngọt, thuốc lá, tro trấu hoặc bất kỳ dị vật nào để đắp lên vết thương. Những cách làm này không giúp kiểm soát chảy máu mà có thể gây tổn thương mô, hoại tử và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết.

Khi xảy ra tai nạn đứt lìa chi hoặc vết thương lớn chảy máu ồ ạt, cần thực hiện 3 bước; * Băng ép cầm máu: Dùng gạc, khăn hoặc vải sạch ép trực tiếp lên vết thương và băng chặt. Không tự ý đắp bất kỳ chất hay dị vật nào vào vết thương. * Bảo quản phần chi đứt lìa: Nếu có phần chi bị đứt, cho vào túi nylon sạch, buộc kín miệng túi rồi đặt túi vào thùng có đá lạnh. Không để phần chi tiếp xúc trực tiếp với đá và không ngâm trực tiếp trong nước. * Cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt: Đồng thời liên hệ lực lượng cứu hộ trong trường hợp tai nạn xảy ra trên biển.

KHÁNH CHI