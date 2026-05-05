Phẫu thuật khẩn cấp cứu shipper bị vết thương tim sâu 6cm

Một người giao hàng nhập viện với vết thương ở tim sâu khoảng 6cm, máu chảy liên tục. Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) khởi động quy trình báo động đỏ, mổ khẩn cứu người trước, hoàn tất thủ tục sau.

Ngày 5-5, Bệnh viện Thống Nhất cho biết vừa cứu sống một trường hợp nguy kịch.

Theo đó, tối 23-4, bệnh nhân D.C.T (38 tuổi, làm nghề giao hàng, TPHCM) được đưa vào cấp cứu với vết thương ngực trái dài khoảng 3cm, bờ sắc gọn, chảy máu liên tục, khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị vết thương xuyên tim.

Ê-kíp khoa Cấp cứu thăm khám và siêu âm, ghi nhận tình trạng tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp người bệnh giảm dần, tri giác xấu đi nhanh chóng.

Các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để phẫu thuật khẩn cấp, thủ tục hành chính hoàn tất sau.

Ê-kíp mổ tiến hành mở ngực khẩn cấp, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, bù lượng máu mất để duy trì huyết áp.

Ghi nhận có khoảng 800ml máu trong màng tim, khoảng 1.800ml máu trong khoang màng phổi trái.

Ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Thống Nhất nỗ lực cứu sống người bệnh.

Sau khi hút máu trong khoang ngực, ê-kíp phát hiện nhiều tổn thương nghiêm trọng: vết thương thủng thất phải dài khoảng 6–7cm, vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm.

Quá trình xử trí gặp nhiều thách thức do người bệnh có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 9 năm.

Tai nạn bỏng để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng, gây khó khăn trong gây mê và đặt nội khí quản. Biến dạng da và thành ngực do vết bỏng cũ khiến cuộc mổ thêm phức tạp,

Theo TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, bệnh nhân bị vết thương thủng thất phải dài khoảng 6–7cm, nằm giữa hai động mạch vành lớn.

TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật.



"Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, trong khi khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ”, BS Linh nói.

Các ê-kíp đã nỗ lực phối hợp, xử trí thành công vết thương tim, kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn chức năng tim.

Hiện, người bệnh ổn định sức khỏe, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

GIAO LINH