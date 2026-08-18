Nhiều cơ hội hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Slovenia

Ngày 18-8, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, tiếp Đại sứ Slovenia tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam Boštjan Malovrh, đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Đại sứ Slovenia tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam Boštjan Malovrh,chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định, TPHCM rất coi trọng quan hệ với các đối tác châu Âu, trong đó có Slovenia.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đánh giá quan hệ Việt Nam - Slovenia thời gian qua phát triển tích cực. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại chủ chốt của Slovenia tại châu Á, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt hơn 485 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nền kinh tế.

Hiện nay, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã có hiệu lực, đang mở thêm những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, TPHCM và Slovenia có những thế mạnh bổ trợ cho nhau, đặc biệt trong thương mại, đầu tư, logistics, cảng biển, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, giáo dục và du lịch. Việc Slovenia mở Văn phòng Lãnh sự Danh dự tại TPHCM từ tháng 6-2024 là dấu mốc tích cực, tạo cầu nối thúc đẩy giao thương giữa Slovenia với Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp Đại sứ Slovenia tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam Boštjan Malovrh. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đại sứ Boštjan Malovrh sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực mới giữa TPHCM với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác tiềm năng từ Slovenia.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo TPHCM, Đại sứ Boštjan Malovrh nhận xét, hợp tác giữa Slovenia nói riêng, châu Âu nói chung với Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Slovenia mong muốn thúc đẩy hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, giáo dục và hạ tầng cảng biển.

Theo Đại sứ Boštjan Malovrh, sự kiện Vietnam Days dự kiến tổ chức tại Slovenia vào tháng 10-2026 sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế và thương mại giữa hai nước. Slovenia TPHCM cử đoàn đại biểu tham dự, qua đó mở rộng hợp tác trong các dự án thương mại song phương thời gian tới.

PHƯƠNG NAM