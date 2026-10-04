Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi bang Massachusetts, Mỹ

Lực lượng tuần duyên Mỹ đang triển khai trực thăng và tàu cứu hộ để tìm kiếm một máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 công dân Canada, mất tích ngoài khơi đảo Nantucket, bang Massachusetts.

Lực lượng tuần duyên Mỹ tìm kiếm máy bay mất tích. Ảnh: BOSTON GLOBE

Theo truyền hình Canada CBC, máy bay Gulfstream G100 thuộc Công ty Latitude Air Ambulance có trụ sở tại thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario, Canada. Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế L.F. Wade ở Bermuda và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Logan ở Boston vào sáng 3-10 (giờ địa phương).

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) phát cảnh báo tìm kiếm và cứu hộ đối với máy bay vào lúc 1 giờ 20 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tuần duyên Mỹ cho biết đang tìm kiếm máy bay ở vùng biển ngoài khơi bang Massachusetts.

Máy bay giảm độ cao từ khoảng 7.300m xuống 3.400m vào khoảng 1 giờ sáng trước khi ổn định trở lại. Sân bay Nantucket Memorial trên đảo Nantucket, bang Massachusetts, cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi mất liên lạc. Tuy nhiên, các thông tin về tình huống sự cố vẫn chưa được xác nhận và sân bay không đưa ra phỏng đoán về nguyên nhân.

Chính phủ Canada đang theo dõi sát tình hình và phối hợp với giới chức Mỹ trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Bộ Ngoại giao Canada xác nhận có công dân Canada trên máy bay mất tích và cho biết các quan chức lãnh sự đang liên hệ với chính quyền địa phương để hỗ trợ.

Latitude Air Ambulance chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế và hồi hương bệnh nhân cho các công ty bảo hiểm, chính phủ và tổ chức trên thế giới. Công ty hiện có 10 máy bay, trong đó có 4 chiếc Gulfstream G100.

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