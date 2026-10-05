Nga đổi chiến thuật trong xung đột tại Ukraine

Ngày 4-10, Hãng RIA Novosti (Nga) đưa tin Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các máy bay không người lái (drone) Geran của nước này đã tấn công một trung tâm hậu cần của Công ty Bưu chính Nova Post ở thành phố Chornomorsk và một trung tâm dữ liệu ở thành phố Odessa, Ukraine.

Mục tiêu trung tâm dữ liệu

Theo RIA Novosti, thời gian gần đây, quân đội Nga đã tăng cường tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine, nơi cung cấp dịch vụ liên lạc, internet và tình báo cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, các nhà máy, kho hàng cũng là những mục tiêu mà drone và vũ khí chính xác tầm xa của Nga nhắm đến.

Trong khi đó, cùng ngày, Báo điện tử Ukrainska Pravda (Ukraine) dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters cảnh báo Ukraine sẽ tăng cường tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chiến lược không kích mới của nước này.

Drone đánh chặn do Ukraine sản xuất. Ảnh: NIKOLETTA STOYANOVA/GETTY

Theo ông Zelensky, tình báo nước này thu được các tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một “học thuyết mới” về các cuộc tấn công quân sự. Theo đó, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng, hậu cần, các thành phố, làng mạc… để buộc người dân Ukraine rời thủ đô Kiev và các thành phố khác.

Mới nhất, theo Báo Ukrainska Pravda, Nga đã lần đầu tiên tấn công cầu Pivnichnyi, bắc qua sông Dnipro, nối liền phía Đông và phía Tây Kiev trong hai ngày 3 và 4-10. Ông Zelensky tuyên bố Kiev sẽ phản ứng trước sự thay đổi chiến thuật của Moscow.

Drone trang bị động cơ phản lực

Theo các chuyên gia, drone thế hệ mới của Nga được trang bị động cơ phản lực đang trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine. Báo điện tử The Kyiv Independent (Ukraine) dẫn lời kỹ sư cấp cao làm việc cho một nhà thầu quốc phòng (giấu tên) cho hay dòng drone Geran-5 của Nga nhỏ gọn.

So với Geran-4, Geran-5 bay cao hơn, nhanh hơn và rất khó bị bắn hạ. Từng đợt Geran-5 phóng vào Ukraine với số lượng lớn khiến hệ thống phòng không bị quá tải.

Hôm 28-9 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải thừa nhận hiện chỉ có 57% số máy bay không người lái phản lực của Nga bị Ukraine bắn hạ. Một con số mà lãnh đạo Ukraine mô tả là “ít hơn nhiều so với mức cần thiết”.

Các phương pháp dùng để đối phó với các drone chạy bằng động cơ thế hệ cũ của Nga hiện không còn đủ hiệu quả với các drone được trang bị động cơ phản lực.

Theo Báo The Kyiv Independent, các cuộc không kích liên tục của Nga khiến các hoạt động thường nhật tại Ukraine bị đảo lộn. Khi có báo động không kích, các trung tâm thương mại, cầu, trạm xăng, nhà hàng và các tòa nhà chính phủ đều phải đóng cửa.

Trả lời Báo The Guardian (Anh), Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Oleksandr Kravchenko cho rằng Nga đang cố gắng “phá hủy gần như toàn bộ nền kinh tế” của Ukraine. Theo ông Kravchenko, mỗi giờ các hoạt động kinh doanh dừng lại, nền kinh tế Ukraine chịu thiệt hại 45 triệu USD. Trong tuần cuối tháng 9, các cuộc không kích kéo dài hơn 20 giờ/ngày.

MINH CHÂU tổng hợp