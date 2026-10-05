Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Đảng Dân chủ duy trì lợi thế

Theo khảo sát mới của CBS News/YouGov, đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trước đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Kết quả thăm dò dư luận của CBS News/YouGov. Ảnh: CBS NEWS

Mô hình Battleground Tracker của CBS News ước tính, nếu cuộc bầu cử được tổ chức tại thời điểm khảo sát, đảng Dân chủ có thể giành 229 ghế tại Hạ viện, so với 206 ghế của đảng Cộng hòa. Để chiếm đa số tại Hạ viện, một đảng cần ít nhất 218 ghế.

Khảo sát được tiến hành từ ngày 30-9 đến 2-10 với 2.166 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, biên độ sai số ±2,5 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy chi phí sinh hoạt và giá cả tiếp tục là những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu.

Bên cạnh vấn đề kinh tế, xung đột Iran, nhập cư, trí tuệ nhân tạo (AI) và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu cũng tác động đến lựa chọn của cử tri. Theo khảo sát, cử tri có xu hướng ủng hộ các ứng viên muốn hạn chế việc phát triển và sử dụng AI, đồng thời phản đối xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, theo khảo sát của NBC News/Telemundo, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử, với tỷ lệ 59%.

Với quy mô khoảng 36 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, cộng đồng gốc Latinh đang là nhóm có vai trò đáng kể trong các cuộc bầu cử Mỹ



Năm 2024, Tổng thống Donald Trump có khoảng 46% phiếu của cử tri gốc Latinh.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Các đảng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt cuộc đua tại Hạ viện và Thượng viện, trong khi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tiếp tục được triển khai trên toàn nước Mỹ.

PHƯƠNG NAM