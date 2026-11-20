Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhiều địa phương, đơn vị tại TPHCM tổ chức họp mặt nhằm tôn vinh, tri ân đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của ngành giáo dục qua các thời kỳ.

* Tại phường Phú Lợi (TPHCM), sáng 20-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng lãnh đạo địa phương đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006–2015.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà ân cần thăm hỏi, chúc Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng về sự tận tụy, tận tâm với nghề để thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thông tin khái quát về lĩnh vực GD-ĐT của thành phố với Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương. Ảnh: DUY TRẦN

Tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng thông tin khái quát về tình hình giáo dục và đào tạo của TPHCM sau hợp nhất 3 địa phương. Đồng chí khẳng định, sự phát triển của ngành giáo dục thành phố hôm nay luôn gắn liền với tâm huyết, công sức của các thế hệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua nhiều thời kỳ tại 3 địa phương trước đây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tặng hoa, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: DUY TRẦN

Chia sẻ tại buổi gặp, Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương tin tưởng với những quyết sách chiến lược của TPHCM hiện nay sẽ là động lực mạnh mẽ đưa sự nghiệp GD-ĐT ngày càng vươn xa. Qua đó, xây dựng TPHCM không chỉ trở thành đô thị hiện đại, văn minh, mà còn là trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của cả nước và khu vực.

Lãnh đạo phường Phú Lợi tặng quà chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương nhân dịp 20-11. Ảnh: DUY TRẦN

Nhà giáo Ưu tú Dương Thế Phương, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006–2015. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đóng góp kinh nghiệm cho công tác khuyến học và sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương tặng quà tri ân bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ nhà giáo

* Tại phường Bình Dương, lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), với chủ đề “Tháng tri ân thầy cô” có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; đồng thời mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Dịp này, UBND phường Bình Dương trao hoa, quà tri ân các cơ sở giáo dục; trao quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non Phú Tân, Trường Mầm non Bình Dương và Trường THCS Bình Dương.

UBND phường đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2025-2026 và trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác chuyển đổi số năm 2026. Giải Nhất thuộc về thầy Lê Văn Mùa, giáo viên Trường Tiểu học Phú Chánh.

* Trước đó, đại diện lãnh đạo phường Vũng Tàu tổ chức các đoàn đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ thầy cô giáo trên địa bàn nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

﻿Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng cho đại diện Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, lãnh đạo phường Vũng Tàu đã đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm Chính trị phường, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vũng Tàu, cùng các trường mầm non, tiểu học.

﻿Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng cho đại diện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn. Ảnh: THÀNH HUY

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo phường đã gửi đến các thế hệ nhà giáo, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Lãnh đạo phường cũng nhấn mạnh, giáo dục là sự nghiệp cao quý, người thầy là những người lặng thầm vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Những đóng góp, tâm huyết và tình yêu nghề của quý thầy cô luôn là tài sản tinh thần quý báu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, các đoàn cũng trực tiếp đến thăm hỏi, tri ân nhiều nhà giáo ưu tú, nguyên cán bộ quản lý ngành giáo dục và giáo viên đã nghỉ hưu; trân trọng ghi nhận, tri ân những cống hiến của các thế hệ nhà giáo, đồng thời cảm ơn sự đồng hành, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong công tác chăm lo, đào tạo thế hệ trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lãnh đạo phường Vũng Tàu mong muốn trong thời gian tới, quý thầy cô và các đơn vị giáo dục tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn và giàu khát vọng.

* Cùng ngày, tại Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức họp mặt, tri ân và tôn vinh nhà giáo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Với chủ đề “Một đời người gieo hạt, bao thế hệ nở hoa”, chương trình gặp mặt là dịp để các thế hệ nhà giáo cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, chia sẻ những câu chuyện đẹp về nghề giáo, đồng thời tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ thầy cô, nhân viên trường học trong sự nghiệp trồng người.

Bí thư Đảng uỷ phường Rạch Dừa Nguyễn Phúc Hoàng tặng hoa tri ân nguyên cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Vũng Tàu trước đây. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Ban tổ chức trao hoa, quà tri ân các nguyên lãnh đạo ngành giáo dục TP Vũng Tàu (trước đây) qua các thời kỳ, nhà giáo nghỉ hưu tiêu biểu; tặng hoa, quà đến 15 giáo viên, nhân viên được giới thiệu trong các câu chuyện tiêu biểu và 40 nhà giáo, nhân viên có nhiều nỗ lực, đóng góp cho công tác giáo dục. Ban tổ chức cũng trao giải các video xuất sắc với chủ đề “Một đời người gieo hạt, bao thế hệ nở hoa”.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa trao giấy khen cho trường đạt giải video xuất sắc với chủ đề “Một đời người gieo hạt, bao thế hệ nở hoa”. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi họp mặt còn có không gian trưng bày hình ảnh “Thầy cô ngày ấy – bây giờ”, gợi lại những ký ức đẹp về mái trường, tình thầy trò và hành trình bền bỉ của những người làm nghề giáo.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ tri ân. Ảnh: QUANG VŨ

DUY TRẦN - THÀNH HUY - QUANG VŨ