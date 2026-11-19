Chiều 19-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tham dự chương trình có 70 nhà giáo tiêu biểu và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, nhiều thầy giáo, cô giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, các nhà giáo mong muốn Quốc hội và Chính phủ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non công tác tại miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm tạo điều kiện để thầy cô yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), đề xuất xây dựng khung năng lực cho giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế; sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn - sức khỏe số cho học sinh phổ thông, để nhà trường và gia đình có chung "chiếc khiên" bảo vệ, dẫn dắt các em trong kỷ nguyên số.

Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), đại biểu Quốc hội khóa XVI, kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài; giảm gánh nặng thủ tục hành chính, giúp giảng viên có điều kiện nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Người thầy lan tỏa tình cảm, tình yêu thương

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, những nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước, lời tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Các nhà giáo tiêu biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Để chung tay thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước trong thời gian tới.

“Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng các nhà giáo. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc coi trọng bồi đắp đạo đức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền, lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, nhất là tại những địa bàn khó khăn; chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các nhà giáo. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Theo Thủ tướng, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với hy sinh lặng thầm, đóng góp chưa thể nhận thấy ngay; nhưng giá trị cao quý nhất của nghề nằm ở các thế hệ học trò trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà giáo. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Thủ tướng khẳng định, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình.

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LÂM NGUYÊN