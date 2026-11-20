Ngày 20-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang ngày đêm tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Cô Bùi Cát Thụy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non I (phường Hòa Hưng) - một trong 50 nhà giáo được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Thay mặt Sở GD-ĐT TPHCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát gửi lời chúc các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ trọn niềm tin và tình yêu với nghề, tiếp tục là những người truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tri thức và khát vọng cho các thế hệ học sinh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thư chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trước đó, tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát khẳng định: "Trải qua các giai đoạn phát triển, các thế hệ nhà giáo TPHCM đã không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề dạy học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự năng động và sáng tạo. Dù trong điều kiện thuận lợi hay trước những khó khăn, thử thách, đội ngũ nhà giáo vẫn luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và sự phát triển bền vững của ngành.

Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ thầy, cô giáo đã góp phần giữ vững chất lượng của hệ thống giáo dục và đào tạo, đồng thời tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo".

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Theo đó, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là khoản thời gian để cả xã hội cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về trách nhiệm và những yêu cầu mới đặt ra đối với người thầy trong một giai đoạn phát triển cao hơn của thành phố và đất nước.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM mong mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực bản thân, chủ động tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời luôn gìn giữ những giá trị nhân văn cao đẹp của nghề dạy học.

THU TÂM