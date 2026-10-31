OBC Holdings được vinh danh thương hiệu triển vọng, A&K Tower ghi dấu với tiềm năng kết nối hạ tầng

Chiều ngày 30-10-2026, tại Vietnam Property Value Chain Awards 2026, OBC Holdings được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu triển vọng” trong lĩnh vực phát triển bất động sản theo định hướng giá trị thực; A&K Tower vinh dự đạt “Top 5 Dự án tiềm năng kết nối hạ tầng”. Giải thưởng do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) tổ chức.

OBC Holdings được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu triển vọng” trong lĩnh vực phát triển bất động sản theo định hướng giá trị thực

Kiên định với định hướng phát triển bất động sản giá trị thực

Sau 02 giải thưởng quốc tế uy tín gồm Best Breakthrough Developer và Best Affordable Condo Development tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, OBC Holdings và dự án A&K Tower tiếp tục được BTC giải thưởng Vietnam Property Value Chain Awards 2026 vinh danh với 02 hạng mục quan trọng: “OBC Holdings - Thương hiệu triển vọng” trong lĩnh vực phát triển bất động sản theo định hướng giá trị thực và “A&K Tower - Top 5 Dự án tiềm năng kết nối hạ tầng” tiếp tục khẳng định sự kiên trì theo đuổi định hướng của OBC Holdings.

Với OBC Holdings, giá trị thực không chỉ nằm ở mức đầu tư mà còn được thể hiện qua công năng sử dụng, chất lượng bàn giao, khả năng kết nối và những tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Được phát triển theo tinh thần đó, A&K Tower hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một nơi an cư phù hợp từng khả năng tài chính nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống tiện nghi.

Đồng thời, nhà đầu tư cho thuê cũng nhìn thấy ở A&K Tower, khả năng cho thuê với lực lượng lao động tại chỗ lớn nhờ được bao quanh bởi các cụm, khu công nghiệp như: Sóng Thần, VSIP, Đồng An, Việt Hương...

A&K Tower: Đón nhịp phát triển hạ tầng Đông Bắc TPHCM

Nếu QL13 với hạ tầng và mức giá tăng trưởng liên tục được xem là nơi phù hợp để neo giữ tài sản, thì DT743 là câu chuyện của các nhà đầu tư đang tìm kiếm thị trường tăng trưởng nguồn vốn với biên lợi nhuận đánh giá tốt trong 5 - 10 năm tới nhờ mặt bằng giá còn hấp dẫn, hạ tầng phát triển không kém và một vùng lao động, cư dân đông đúc hơn 400 ngàn dân.

Tọa lạc trên đường An Phú 17, phường An Phú, TPHCM, A&K Tower tiệm cận các động lực tăng trưởng quan trọng như ĐT743, Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Không chỉ dễ dàng kết nối các khu công nghiệp mà còn dễ dàng di chuyển đến Thủ Đức (cũ), Biên Hòa và vùng lõi trung tâm của TPHCM.

Nói cách khác, A&K Tower hưởng lợi từ công nghiệp, logistics, nhà ở cho lực lượng lao động kỹ thuật/chuyên gia/nhân viên văn phòng/công nhân… Đây chính là nhu cầu thật mà các nhà đầu tư khai thác cho thuê rất quan tâm.

Trong đó, Quốc lộ 13 giữ vai trò kết nối TPHCM với khu vực Bình Dương trước đây, còn Mỹ Phước – Tân Vạn góp phần tăng cường lưu thông giữa các khu đô thị, khu công nghiệp và đầu mối giao thông trong vùng. Cùng với Vành đai 3 TPHCM đang được triển khai, hệ thống hạ tầng liên vùng được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị, công nghiệp và logistics.

Bên cạnh đường bộ, quy hoạch metro cũng mở ra triển vọng kết nối mới cho khu vực. Tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên được nghiên cứu dọc hành lang Mỹ Phước – Tân Vạn, với các ga S9, S10 và S11 tại khu vực lân cận dự án A&K Tower. Cụ thể, ga S10 nằm gần trục Chu Văn An và nút giao Mỹ Phước – Tân Vạn, thuộc phường An Phú. Song song đó, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một – TPHCM được quy hoạch dọc Quốc lộ 13, được triển khai, cư dân khu vực sẽ có thêm lựa chọn di chuyển bằng giao thông công cộng.

﻿A&K Tower sở hữu vị trí đón nhịp phát triển đô thị Đông Bắc TPHCM

Sự phát triển của hạ tầng mang lại thêm cơ sở để người mua cân nhắc giá trị bất động sản, bên cạnh các yếu tố thiết thực như mức đầu tư, thiết kế căn hộ, tiện ích và chất lượng công trình. Đây cũng là những khía cạnh được A&K Tower chú trọng trong định hướng phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu an cư.

Trên quy mô 10.141 m², A&K Tower gồm hai tòa tháp Akira và Koki, cao 30 tầng, cung cấp các loại hình căn hộ Studio, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, diện tích từ 40 - 105 m². Dự án hướng đến không gian sống tiện nghi với 100% căn hộ có không gian đón ánh sáng và gió tự nhiên, cùng hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi khoáng nóng, A&K Center Mall, đường dạo bộ, công viên thú cưng, kid club, phòng gym và khu BBQ. Sự kết hợp giữa lợi thế kết nối, thiết kế và tiện ích góp phần tạo nên lựa chọn an cư đáp ứng nhiều nhu cầu sống hiện đại.

Việc góp mặt trong Top 5 Dự án tiềm năng kết nối hạ tầng tại Vietnam Property Value Chain Awards 2026 là sự ghi nhận dành cho A&K Tower về lợi thế kết nối và triển vọng phát triển. Cùng với danh hiệu Thương hiệu triển vọng dành cho OBC Holdings trong lĩnh vực phát triển bất động sản theo định hướng giá trị thực, kết quả này tiếp nối định hướng phát triển sản phẩm chú trọng tính phù hợp, chất lượng sống và giá trị sử dụng lâu dài của doanh nghiệp.

A&K Tower được vinh danh ở Top 5 Dự án tiềm năng kết nối hạ tầng

“An cư như ý – Trọn giấc mơ nhà” Ngày 07-11-2026 tới đây, A&K Tower sẽ tổ chức sự kiện Tri ân và Mở bán với chủ đề “An cư như ý – Trọn giấc mơ nhà” tại White Palace Phạm Văn Đồng, mang đến cơ hội để khách hàng tìm hiểu dự án, trải nghiệm các giá trị sống và lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu an cư của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện, độc giả có thể tham khảo tại: https://www.facebook.com/ankhangtower.vn

NGỌC CHI