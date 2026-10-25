Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại TPHCM

Ngày 25-10, tại TPHCM, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Confitech Thủ Đức tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 15/6C đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức.

Video Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Dự án có tổng diện tích khoảng 8.323m², gồm 2 cụm tòa tháp cao 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng cộng 631 căn hộ. Trong đó, có 451 căn nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở thương mại.

Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Ảnh: THANH HIỀN

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là việc phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: THANH HIỀN

Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Tăng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Confitech Thủ Đức, chia sẻ, chủ đầu tư cam kết bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ công trình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để sớm bàn giao căn hộ cho cán bộ, chiến sĩ.

THANH HIỀN