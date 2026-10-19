Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải điều tiết và kiểm soát được giá đối với nhà ở xã hội

Tại phiên thảo luận ở tổ của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), một lần nữa Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Quản lý nhà ở xã hội chặt chẽ, bảo đảm không tăng giá đột biến. Đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, sáng 19-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 19-10, các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung này.

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, mục tiêu sửa luật để tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các nhóm nội dung được quy định tại dự thảo luật, có thể có hiệu lực sớm hơn; đồng thời, có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau: về phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; về tham dự, trả giá và tiền đặt trước; về đấu giá trực tuyến và bước giá; về hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình. Nhà nước sẽ tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tới đây HĐND và UBND các địa phương phải quyết định theo khung giá đất và hệ số. Do đó, các cơ quan chuyên môn sẽ ban hành quy định chi tiết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên thảo luận ở tổ, sáng 19-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Quan điểm của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ là phải điều tiết và kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê, bảo đảm những người thu nhập thấp, người lao động bình thường có khả năng tiếp cận được nhà. Nhà nước phải quản lý được, điều tiết được, không để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc mà nhà nước cần phải quản lý”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Vì vậy, thủ tục, cơ chế, chính sách đấu giá giao đất cho nhà đầu tư phải đồng bộ với quy định của Luật Đất đai, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu.

Từ thực tế đó, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục rà soát kỹ các quy định giữa các luật liên quan, bảo đảm phải khớp với nhau, để khi luật ra đời dễ áp dụng, nhất là với các địa phương. Nếu luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng cụ thể thì rất khó áp dụng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng). Ảnh: VIẾT CHUNG

Cũng về dự án này, đại biểu Nguyễn Hoàng Trường (Hà Nội) đồng tình với việc duy trì quan điểm xuyên suốt, đó là Luật Đấu giá tài sản giữ vai trò chuẩn hóa, thống nhất trình tự, thủ tục đấu giá trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, để phân định rành mạch và tránh xung đột với các luật nội dung chuyên ngành như Luật Đất đai; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Thi hành án dân sự; dự thảo luật cần được hoàn thiện cụ thể hơn.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (TP Hải Phòng) đề nghị làm rõ danh mục nội dung thuộc pháp luật chuyên ngành, tránh việc mỗi nơi hiểu “trình tự, thủ tục” theo một phạm vi khác nhau...

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, chiều 18-10, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhờ đó giá nhà, nhất là căn hộ chung cư có xu hướng giảm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, giá đất và bất động sản có thể tiếp tục giảm khi dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, thông qua, qua đó tăng công cụ để Nhà nước quản lý, điều tiết giá đất.

PHAN THẢO