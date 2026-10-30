Phát triển bất động sản du lịch gắn với lợi ích cộng đồng

Ngày 30-10, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn FLC và Báo Xây dựng tổ chức hội thảo “Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác”, quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thông tin, cả nước hiện có 146.438 sản phẩm căn hộ du lịch, chưa đáp ứng một nửa nhu cầu thực tế.

TS Nguyễn Văn Đính trình bày tham luận tại hội thảo

Theo TS Nguyễn Văn Đính, đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế, hạ tầng và kết nối vùng được cải thiện, lượng khách du lịch gia tăng tạo động lực cho thị trường. Các khu du lịch gắn với thiên nhiên sẽ có lợi thế.

Ông kiến nghị đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, kết nối vùng, tháo gỡ vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản du lịch để phát triển lĩnh vực này.

Hơn 100 đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung làm rõ quyền lợi, hành lang pháp lý và quản lý, vận hành căn hộ du lịch. Xu hướng đầu tư đang chú trọng giá trị thực, dòng tiền, tính thanh khoản và quyền chủ động khai thác.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) nhấn mạnh, phát triển du lịch cần chuyển từ chú trọng số lượng công trình sang khai thác hiệu quả nhu cầu du khách, tạo giá trị thực.

"Hiệu quả kinh doanh bền vững chỉ đạt được khi lợi thế điểm đến và giá trị tài sản gắn với năng lực quản lý, vận hành, bảo đảm lợi ích cộng đồng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa", bà Nguyễn Thị Hoa Mai nói.

Các đại biểu, chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Cực tăng trưởng du lịch mới ở duyên hải miền Trung Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới xây dựng Gia Lai thành cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực duyên hải miền Trung. Hiện phía Đông của tỉnh có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng. TS Trần Du Lịch phát biểu tại sự kiện TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhìn nhận, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển bất động sản du lịch khi xác định du lịch là một trong 5 trụ cột kinh tế. Để biến tiềm năng thành giá trị thực cần quy hoạch phù hợp, hạ tầng đồng bộ, cơ chế minh bạch và nhà đầu tư có năng lực.

NGỌC OAI