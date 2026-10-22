Sáng 22-10, các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Cơ quan thẩm tra đề nghị không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 22-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát triển nhà ở cho thuê

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình của Chính phủ, cho biết dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong đó, chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo chính sách đột phá để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho nhân dân.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội dung phát triển 4 nhóm nhà ở và chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà ở. Các nhóm nhà gồm: nhà thương mại; nhà ở cho thuê; nhà ở công vụ; nhà ở chính sách.

Dự thảo bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê; sửa đổi, bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài để phù hợp với Nghị quyết số 21-NQ/TW (về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình, sáng 22-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo luật hoàn thiện chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị; đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án. Đồng thời, bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) góp phần bổ sung phương thức huy động nguồn lực để thực hiện dự án...

Dự thảo cũng chỉnh lý quy định về khu vực hạn chế phân lô bán nền theo hướng đối với đô thị loại III và các khu vực còn lại. Các địa phương được quyết định khu vực cho phép phân lô bán nền.

Cùng với đó là việc giao UBND cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án hoặc bố trí quỹ đất ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án hoặc nộp tiền tương đương. Quy định này là đảm bảo nghĩa vụ nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Phiên họp Quốc hội sáng 22-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Được bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm nếu đủ điều kiện

Dự thảo chỉnh lý nội dung quy định về bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm. Cụ thể, sau 5 năm, kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội được bán lại cho những người được mua nhà ở xã hội theo quy định. Điều kiện là đã được cấp giấy chứng nhận. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Dự thảo cũng chỉnh lý giá cho thuê để đảm bảo các ưu đãi của Nhà nước đối với nhà ở cho thuê được chuyển hóa thành ưu đãi giá thuê cho người thuê nhà ở. Theo đó, giá cho thuê do chủ đầu tư thỏa thuận với bên thuê, được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kinh phí bảo trì, chi phí vận hành. Bên cạnh đó là thuế phí, lệ phí, chi phí hợp lý, hợp lệ khác, lợi nhuận theo phương án kinh doanh và không vượt quá khung giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đề nghị có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Cùng với đó là ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở; hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt tại các đô thị lớn. Có cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân...

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về đối tượng được thuê nhà ở cho thuê, các đối tượng ưu tiên được thuê nhà ở. Mục đích là bảo đảm xác định đối tượng thụ hưởng chính sách một cách phù hợp, đặc biệt đối với các dự án nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng bằng vốn của Nhà nước. Điều này nhằm bảo đảm phù hợp với mục tiêu của chính sách là giải quyết nhu cầu nhà ở của các đối tượng có khó khăn về nhà ở và tiết kiệm nguồn lực của ngân sách Nhà nước.

LÂM NGUYÊN