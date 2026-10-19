TPHCM gỡ vướng 349 dự án, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân

Tổ Công tác 1645 vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về công tác cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở trên địa bàn TPHCM.

Người dân chung cư 4S Linh Đông, phường Hiệp Bình, TPHCM được cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Theo báo cáo, thực hiện 6 chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 19-9-2025 của UBND TPHCM, Tổ Công tác đã tổ chức 156 cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại.

Cụ thể, tổ đã họp với các chủ đầu tư tại 380 dự án/228.561 căn nhà. Số lượng dự án đã được tháo gỡ vướng mắc là 349 dự án, tương đương 221.611 căn nhà sẽ được giải quyết cấp sổ hồng, vượt chỉ tiêu đề ra 60 dự án.

Theo thống kê, năm 2025 Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã cấp sổ hồng cho 55.303 căn nhà, thu lệ phí trước bạ được 3.026 tỷ đồng.

Từ năm 2026 đến nay, thành phố đã giải quyết cấp sổ hồng dự án nhà ở đạt 57.149 hồ sơ (bao gồm hồ sơ tiếp nhận trong năm 2026 và các năm trước đó). Theo đó, đã giải quyết cấp sổ hồng cho 43.200 căn trong dự án và 13.949 hồ sơ đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ.

Tổ Công tác 1645 họp gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố, Tổ Công tác 1645 kiến nghị UBND TPHCM giao Thuế Thành phố chỉ đạo các Thuế cơ sở khẩn trương rà soát các trường hợp đã có phiếu chuyển thông tin địa chính nhưng chưa ban hành thông báo nộp lệ phí trước bạ để thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Giao UBND phường, xã sớm rà soát, cung cấp thông tin đối với các dự án nhà ở đã bàn giao cho người mua nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng. Từ đó, địa phương sẽ tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Tổ Công tác 1645 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, làm cơ sở giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Tổ Công tác 1645 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc, giải quyết cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở. Trong đó, rà soát, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng đối với 14 dự án thuộc loại hình bất động sản mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây. Ngoài ra, Tổ công tác đề xuất giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng theo quy định …

THANH HIỀN