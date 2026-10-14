OBC Holdings giới thiệu không gian trải nghiệm mới: Special Sales Gallery

Ngày 17-10-2026, OBC Holdings chính thức khai trương Special Sales Gallery tại 460 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Đây sẽ là không gian trải nghiệm thú vị về chuỗi các sản phẩm do OBC Holdings triển khai, trong đó có A&K Tower.

Dải đường cong kết nối hai tầng, gợi dòng chảy của an cư, thịnh vượng và phát triển bền vững

Hơn 70 tỷ đồng đầu tư không gian trải nghiệm của “Người khai ngọc”

Sau hơn nửa thập kỷ tập trung xây dựng nền tảng, OBC Holdings đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với định hướng rõ nét hơn về sản phẩm, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng. OBC Special Sales Gallery là một dấu ấn trong chặng đường này, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện những giá trị đã được chuẩn bị qua quá trình tích lũy và phát triển.

OBC Special Sales Gallery tọa lạc tại số 460 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TPHCM

OBC Special Sales Gallery lấy cảm hứng từ Ngọc Lục Bảo - viên ngọc đã được cắt, mài theo hình dáng đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Các đường nét của giác cắt ngọc được cách điệu vào trong thức cột và nhấn trang trí của hệ đường viền cột. Từ một yếu tố tưởng chừng bất lợi về mặt định lý không gian, ý tưởng được chuyển hóa thành điểm nhấn trang trí đặc biệt, tạo cảm giác tinh xảo và khác biệt.

Bên cạnh đó, tại khu vực cầu thang bộ, thiết kế được dẫn nhập như một “khúc dạo” bước vào suối nguồn cảm hứng mới mẻ hướng đến thịnh vượng. Mô-típ này cũng được thể hiện xuyên suốt, tạo mạch liên kết thị giác từ sảnh đến các khu vực chức năng và căn hộ mẫu.

Với tinh thần “Người khai ngọc”, trong mỗi công trình từ dự án đến trung tâm trải nghiệm, OBC Holdings đều kiên trì tìm kiếm, tỉ mỉ trong từng bước hoàn thiện và làm nổi bật những giá trị tốt đẹp vốn có. Riêng Special Sales Gallery, tinh thần này được thể hiện xuyên suốt qua sắc xanh ngọc lục bảo, kết hợp cùng ánh kim, gỗ trầm, đá và những bề mặt vật liệu giàu chiều sâu.

Một không gian - đa trải nghiệm

Tại khu vực mặt tiền của Special Sales Gallery, hệ kính cao kết hợp với cảnh quan, mặt nước và các mảng xanh tạo ấn tượng ngay từ những bước chân đầu tiên. Bước vào không gian sảnh chính, sẽ bắt gặp không gian trưng bày sa bàn. Đặc biệt, khu vực lễ tân tiếp nối cầu thang tạo thành dải đường cong nối liền tầng một và tầng hai - một sự chuyển tiếp giữa các khu vực, gợi dòng chảy của an cư, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong khi đó, hệ thống ánh sáng cùng những cụm đèn thủy tinh sắc cam - đỏ trên trần tạo nên điểm nhấn riêng cho công trình.

Diện tích sàn xây dựng hơn 1.200 m², trong đó 343m² tầng trệt được tập trung phục vụ các hoạt động sự kiện, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng, đối tác với hệ thống Led, khu vực tiếp khách VIP, phòng Cigar, không gian livestream chuyên nghiệp cùng khu vực Bar/Lounge hiện đại…

Tại tầng hai, tổ hợp căn hộ mẫu 1PN+ và 2PN của A&K Tower mang đến góc nhìn trực quan về cách tổ chức không gian và bố trí công năng. Căn hộ 1PN+ có diện tích 46,5m², hướng đến gia đình trẻ, trong khi căn hộ 2PN có diện tích 65,3m² sẽ vừa vặn hơn cho những gia đình có từ 2 con hoặc người trẻ ở cùng bố mẹ…

Phòng khách của căn hộ mẫu 2PN được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, mang đến cảm giác thoáng đãng và tiện nghi cho mỗi khoảnh khắc sum vầy

Thông qua trải nghiệm trực tiếp tại căn hộ mẫu, khách hàng có thể hình dung rõ hơn về diện tích sử dụng, cách bố trí các khu vực chức năng và lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh thiết kế và công năng, căn hộ mẫu còn giúp khách hàng tìm hiểu kỹ hơn về các vật liệu, thiết bị dự kiến bàn giao đến từ các thương hiệu như: An Cường, Hafele, Legrand, Castel, Rangos...

Ngoài căn hộ mẫu dự án A&K Tower, Special Sales Gallery cũng sẽ là không gian trải nghiệm căn hộ mẫu các dự án khác do OBC Holdings triển khai trong thời gian tới từ quỹ đất hơn 12,68 ha đã tích lũy sẵn.

Từ cảm hứng ngọc lục bảo đến tinh thần “Người khai ngọc”, từ trải nghiệm sản phẩm đến định hướng phát triển dài hạn, OBC Special Sales Gallery đưa những giá trị OBC Holdings bền bỉ xây dựng đến gần hơn với khách hàng và đối tác. Công trình chính thức khai trương ngày 17-10-2026 tại 460 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TPHCM, đánh dấu thêm một bước tiến trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp.

NGỌC CHI