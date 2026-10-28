Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án của Mường Thanh

Sáng 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án, trong đó có 12 dự án, công trình của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Nghị quyết được thông qua với đa số đại biểu có mặt tán thành tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIẾT THÀNH

Số căn hộ tăng hơn 18.000 so với quy hoạch, giấy phép

Các dự án, công trình có vi phạm do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư gồm: CT6 Kiến Hưng; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; CT8 và CT10 Đại Thanh; CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ; Khu nhà ở Xa La.

Chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, tăng số lượng căn hộ và quy mô dân số. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn, gây áp lực lên hạ tầng khu vực và ảnh hưởng chất lượng sống của người dân.

Nhiều căn hộ tại các dự án VP3, VP5, CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Một số dự án chưa được cấp giấy chứng nhận, như VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm.

Khu chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Quy định bồi thường, hỗ trợ người phải di dời

Theo nghị quyết, người mua căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời được nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư và bàn giao căn hộ, nhà ở trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường. Giá bồi thường do hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.

Người mua nhà thuộc diện phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do chủ đầu tư thực hiện; phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận. Cư dân được tạm cư tại chỗ đến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thực hiện phương án phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng công trình. Người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh một lần, tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng. Khoản hỗ trợ do chủ đầu tư chi trả.

Đối với trường hợp không phải di dời, người mua căn hộ, nhà ở không phải nộp chi phí phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký.

Người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trước khi di dời, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát, lập danh sách căn hộ, phần diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, UBND thành phố quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư để thực hiện.

NGUYỄN HƯỞNG