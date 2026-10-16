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Ông Thái Ngọc Quý được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

SGGPO

Chiều 16-10, tại NXB Trẻ, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Thái Ngọc Quý giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV NXB Trẻ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH MTV NXB Trẻ; Quyết định về việc phân công người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV NXB Trẻ.

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Ông Thái Ngọc Quý (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc NXB Trẻ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải chúc mừng ông Thái Ngọc Quý nhận nhiệm vụ mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc NXB Trẻ.

Ông Thái Ngọc Quý có 25 năm công tác trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, trong đó có 22 năm công tác tại NXB Trẻ, lần lượt đảm nhận và hoàn thành tốt các vai trò nhân viên, phó phòng, trưởng phòng, Phó Giám đốc; thành viên, Phó Chủ tịch, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trong thời gian công tác, ông có nhiều đóng góp cho sự phát triển của NXB Trẻ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, in ấn, phát hành; tham gia xây dựng hệ thống phát hành, mở rộng thị trường; phát triển đối tác, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước.

QUỲNH YÊN

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Thái Ngọc Quý NXB Trẻ Ngô Minh Hải Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Thành ủy viên Thời gian công tác Phó phòng In ấn Giám đốc NXB Trẻ Chủ tịch HĐTV NXB Trẻ

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