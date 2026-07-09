Phân định rõ vai trò của Petrovietnam khi vừa quản lý, vừa kinh doanh

Tiếp tục phiên họp thứ 4, sáng 9-7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, một nội dung thay đổi có tính đột phá trong dự thảo là việc chuyển giao thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí (cũng như cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Petrovietnam.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tán thành chủ trương đẩy mạnh phân cấp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở đề xuất phân cấp, đặc biệt là sự thay đổi mô hình quản lý này so với Luật Dầu khí năm 2022.

Đồng thời, làm rõ vai trò, phạm vi trách nhiệm của Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Công thương khi thực hiện mô hình quản lý mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu có cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt để đảm bảo hiệu quả khi giao quyền, tránh việc lạm quyền hoặc sơ hở trong quản lý tài nguyên quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngoài ra, dự thảo xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, đặc biệt các khu vực khai thác tận thu để thu hút nhà đầu tư; bổ sung quy định về dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí; quy định khung cho việc triển khai các dự án thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) trong hoạt động dầu khí, nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải nhà kính…

“Đối với các quy định mới về dự án CCS và năng lượng ngoài khơi, cần rà soát kỹ để bảo đảm không chồng lấn phạm vi điều chỉnh của các luật khác”, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi lưu ý, đề nghị đảm bảo quy định phải rõ ràng, tránh gây nhiều cách hiểu và làm phát sinh vướng mắc mới trong thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý thêm, dự thảo cần phân định rõ vai trò của Petrovietnam với vai trò vừa quản lý, vừa kinh doanh, nếu không, sẽ khiến các đối tác hoài nghi tính minh bạch và bình đẳng.

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng kết thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quan điểm tại Nghị quyết 70 và Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt tinh thần đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, kế thừa các chính sách tiến bộ của Luật Dầu khí năm 2022 và tạo ra những đột phá; xem xét chuyển dịch từ cơ chế ưu đãi đầu tư thông thường sang các hình thức linh hoạt, như cơ chế hợp đồng chia sẻ lợi ích đối với các mỏ khai thác tận thu; nghiên cứu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, công nghiệp năng lượng và đầu tư ra nước ngoài.

Về phân cấp, phân quyền và mô hình quản lý, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định rõ nội dung giao quyền cho Petrovietnam phù hợp với thực tế, nhưng phải quy định chặt chẽ cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát.

ANH PHƯƠNG