Petrovietnam phát động Tháng công nhân năm 2026, tôn vinh người lao động tiêu biểu

Chiều 8-5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ Tuyên dương người lao động Petrovietnam tiêu biểu và phát động Tháng công nhân năm 2026, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026.

Thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân năm 2026 của Petrovietnam

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam Nguyễn Mạnh Kha cho biết, năm 2026, với chủ đề Tháng công nhân là “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” và chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, các hoạt động được triển khai hướng tới mục tiêu thiết thực: chăm lo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an toàn cho người lao động (NLĐ); đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, động viên NLĐ của Petrovietnam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật và năng lực chuyên môn của đội ngũ NLĐ của Petrovietnam; đồng thời chúc mừng 65 NLĐ tiêu biểu được tuyên dương dịp này.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tháng công nhân năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, do đó các hoạt động công đoàn cần được tổ chức thực chất, hiệu quả hơn, mang lại giá trị thiết thực cho cả NLĐ và doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát động hiệu quả các phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, khuyến khích NLĐ hiến kế, sáng tạo, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của con người dầu khí trước đây và Petrovietnam hiện nay.

Dịp này, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân năm 2026 của Petrovietnam với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo, kỷ luật, trách nhiệm; bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp và nỗ lực cống hiến trong mỗi cá nhân. Cùng với đó, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 cũng được phát động nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật, phòng ngừa tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

Trao bằng khen đến Công đoàn cơ sở Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và 2 cá nhân trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2025

Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tập thể Công đoàn cơ sở Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và 2 cá nhân trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2025. Đây là một trong những phong trào trọng tâm do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, được Công đoàn Petrovietnam triển khai hiệu quả.

THÀNH HUY