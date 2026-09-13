Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa

Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong bối cảnh đô thị hóa và xã hội hiện đại, các bệnh lý tim mạch cũng ngày càng trẻ hóa.

Ngày 13-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tổ chức Hội nghị khoa học Trung tâm tim mạch lần 6, thu hút gần 1.000 bác sĩ, chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự.

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại hội nghị khoa học.

Theo BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới với gần 19 triệu ca/năm. Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân khiến 200.000 người tử vong mỗi năm, 3/4 trong đó là do bệnh mạch vành, đột quỵ.

Trong bối cảnh đô thị hóa và xã hội hiện đại, bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hoá. Quan điểm điều trị cũng có những thay đổi đáng kể, phát triển theo hướng phân tầng nguy cơ sớm và cá thể hóa.

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tim mạch là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển công nghệ rất nhanh, với nhiều thiết bị hiện đại và kỹ thuật can thiệp mới được đưa vào ứng dụng.

Hội nghị Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy thu hút gần 1.000 người tham dự.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng cảnh báo, tỷ lệ bệnh nhận suy tim đang gia tăng tại Việt Nam. Suy tim là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh lý tim mạch, chuyển hóa như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường...

Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim có thể lên đến 50% – cao hơn nhiều loại bệnh ung thư. Hiện nay, y học có nhiều nhóm thuốc mới giúp cải thiện hiệu quả điều trị suy tim. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là người bệnh tại Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý sức khỏe.

Phần nhiều bệnh nhân suy tim chỉ đến bệnh viện khi ở giai đoạn nặng, gây trở ngại lớn cho việc tối ưu hóa điều trị.

Do đó, các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sức khoẻ định kỳ cũng như chương trình khám sức khỏe toàn dân. Qua đó, người dân biết cách quản lý yếu tố nguy cơ, phòng ngừa bệnh tim mạch, phát hiện bệnh sớm ngay khi có bất thường trên xét nghiệm hoặc siêu âm tim...

Chương trình Hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy kéo dài với hơn 40 phiên thảo luận tại 8 hội trường, cập nhật những kiến thức, phương pháp và kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực tim mạch. Một số chuyên đề đáng chú ý như phòng ngừa tim mạch và dinh dưỡng trong tim mạch, ung thư và tim mạch, can thiệp mạch vành, bệnh lý hệ thống mạch máu, phẫu thuật tim...

GIAO LINH