Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không chờ đợi

Chiều 23-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 phường, xã: Hòa Hưng, Chợ Lớn, Phước Thắng, Tân Phước, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Hồ Tràm, Tân Vĩnh Lộc.

Các nội dung làm việc gồm: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 phường, xã

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương báo cáo một số vấn đề nổi lên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là nội dung vượt thẩm quyền.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những nỗ lực, kết quả của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 8 phường, xã trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí yêu cầu các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần rà soát từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ để quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần tập trung cao nhất cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và đầu tư công. Tiếp tục ổn định tổ chức trường học sau sắp xếp, bảo đảm điều kiện dạy và học, quan tâm chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo dục.

Đồng chí Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2026 của địa phương

Liên quan đến công tác khám sức khỏe toàn dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các phường, xã cần có kế hoạch sớm về chăm lo Tết Nguyên đán 2027. Trong đó, phát huy vai trò của Mặt trận, gắn công tác dân vận với giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đặc biệt, tiếp tục đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, hướng đến mục tiêu địa bàn không ma túy.

Đồng chí yêu cầu bí thư, thường trực đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra các nhiệm vụ trọng tâm; từng nhiệm vụ phải xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

"Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không chờ đợi. Việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo thành phố, đồng thời đề xuất phương án xử lý", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Trong 3 tháng cuối năm, các địa phương phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất từng chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh; giữ vững quốc phòng - an ninh; tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

THẢO NGUYỄN