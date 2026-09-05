Giáo dục

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự khai giảng cùng thầy trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu

SGGPO

Sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Kim Long).

Năm học 2026-2027, trường có 390 học sinh, trong đó có 175 học sinh đầu cấp (70 học sinh lớp 6 và 105 học sinh lớp 10).

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự lễ khai giảng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò quan trọng trong công tác chăm lo, đào tạo nguồn nhân lực cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM. Học sinh được học tập, sinh hoạt nội trú và hưởng các chính sách hỗ trợ.

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Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong năm học mới, trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; đồng thời xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện, kỷ cương và giàu bản sắc.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao học bổng cho các em học sinh
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng công trình “Vườn cây đại đoàn kết” cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh của trường. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng công trình “Vườn cây đại đoàn kết” cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

KHÁNH CHI

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Khai giảng năm học 2026-2027 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chí Nguyễn Phước Lộc học sinh dân tộc thiểu số TPHCM xã Kim Long học bổng Nguyễn Hữu Thọ Vườn cây đại đoàn kết năm học mới 2026-2027 chăm lo học sinh dân tộc thiểu số

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