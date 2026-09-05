Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự khai giảng cùng thầy trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm học 2026-2027, trường có 390 học sinh, trong đó có 175 học sinh đầu cấp (70 học sinh lớp 6 và 105 học sinh lớp 10).
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò quan trọng trong công tác chăm lo, đào tạo nguồn nhân lực cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM. Học sinh được học tập, sinh hoạt nội trú và hưởng các chính sách hỗ trợ.
Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong năm học mới, trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; đồng thời xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện, kỷ cương và giàu bản sắc.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh của trường. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng công trình “Vườn cây đại đoàn kết” cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.