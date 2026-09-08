Đồng chí Nguyễn Phước Lộc: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân để đánh giá công tác Mặt trận

Ngày 8-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tập huấn công tác triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động; khánh thành các công trình phục vụ huấn luyện, học tập, công tác và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khuôn viên văn hóa Vùng 2 Hải quân trước khi bước vào chương trình tập huấn

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Cùng dự có Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu của TPHCM.

Các học viên dự tập huấn tại điểm cầu trực tiếp

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, đây là dịp để đánh giá chất lượng triển khai công tác Mặt trận; gắn với đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận của thành phố.

Cùng với đó, các hoạt động tại Vùng 2 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 3 nằm trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình “Vì biển, đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, huy động sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tham gia chương trình quốc phòng, an ninh, đối ngoại của TPHCM.

Đại biểu cắt băng khánh thành các công trình tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì chương trình “Vì biển, đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Việc triển khai chương trình khẳng định mọi lĩnh vực công tác, nhiệm vụ, chương trình, cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên phải bảo đảm thực hiện đồng bộ chính sách đối với người có công. Đây là chính sách cao nhất của Đảng, Nhà nước, gắn với bảo đảm độ bao phủ toàn diện về an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội; chính sách đền ơn đáp nghĩa và công tác hậu phương quân đội.

Các hoạt động của MTTQ Việt Nam đều gắn chương trình “Vì biển, đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” với an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, trong bối cảnh hiện nay, công tác Mặt trận phải bám sát chủ trương nhân dân là chủ thể, trung tâm, là mục tiêu, động lực để phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, lấy sự thụ hưởng của nhân dân để đánh giá chất lượng các mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cũng như việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại bền vững.

Các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua yêu nước phải lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng quan trọng, cùng các thành tố khác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ Mặt trận các địa phương của TPHCM dự chương trình tập huấn

Trước đòi hỏi của bối cảnh mới, cán bộ trong hệ thống MTTQ thành phố phải nỗ lực đổi mới tư duy, thường xuyên cải tiến phương pháp, chủ động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với tình hình mới và những biến động của xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Song song đó, cán bộ Mặt trận cần tăng cường vai trò tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, bảo đảm vận hành thông suốt để phục vụ nhân dân; lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm cơ sở đánh giá chất lượng phát triển của công tác Mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu các phong trào do MTTQ triển khai phải gắn với mục tiêu phát triển của từng địa phương và thành phố, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Khi triển khai, cần xác định rõ phong trào có bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; có phục vụ nhân dân hay không và xác định cụ thể chủ thể thụ hưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Học viên nghe bài giảng chuyên đề tại buổi tập huấn

Để tiếp cận những lĩnh vực, yêu cầu mới và đổi mới tư duy, cán bộ Mặt trận phải có thông tin đầy đủ, triển khai công tác đồng bộ, toàn diện, bảo đảm chủ trương chỉ đạo của Trung ương, đồng thời sát điều kiện thực tiễn tại cơ sở, từng địa phương.

Trong đó, chú trọng đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân cùng phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khuyến khích cán bộ Mặt trận đề xuất giải pháp từ thực tiễn cơ sở để cùng thành phố phấn đấu đến năm 2030 không kẹt xe, không ngập nước, có chỉ số môi trường cao nhất cả nước và đặc biệt là xây dựng thành phố không ma túy.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bàn giao 2 nhà bạt và 1 sân bóng pickleball tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tổng trị giá 1,4 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bàn giao công trình vườn rau mái che công nghệ cao trị giá 1,5 tỷ đồng và công trình Nhà Câu lạc bộ Thủy thủ trị giá 1 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham quan cơ sở vật chất tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, việc gắn tập huấn với hoạt động thực tế cho thấy mỗi cuộc vận động đều có địa chỉ, sản phẩm và sự phối hợp cụ thể. Đây là cơ sở để báo cáo với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân về lợi ích của việc triển khai, thể hiện sự phối hợp đồng bộ, nghĩa tình quân dân giữa TPHCM với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và trên cả nước. Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình Nhà Câu lạc bộ Thủy thủ Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân bày tỏ trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đối với các công trình phục vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chuẩn đô đốc khẳng định, đơn vị sẽ quản lý, khai thác, sử dụng các công trình đúng mục đích, hiệu quả, lâu dài; thường xuyên bảo quản, giữ gìn, phát huy giá trị sử dụng.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

THU HOÀI