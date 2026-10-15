Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Ủng hộ chủ trương của tỉnh Tây Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng 15-10, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ủng hộ chủ trương của tỉnh Tây Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, chủ trương chung của Bộ Chính trị, Chính phủ là ủng hộ các địa phương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tuy nhiên để thực hiện được chủ trương này, phải có các tiêu chí, tiêu chuẩn rất cụ thể.

Do đó, trong quá trình triển khai chủ trương đưa Tây Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh rà soát, trong đó, đặc biệt quan tâm các tiêu chí về quy hoạch, tỷ lệ đô thị hóa.



Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương tại buổi làm việc

Trước đó, ngày 14-10, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó đặt mục tiêu hoàn thiện đề án tổng quát trong tháng 11-2026, làm cơ sở báo cáo xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát trong tháng 10-2026. Đến đầu tháng 11-2026, dự thảo đề án được lấy ý kiến các đơn vị liên quan; chậm nhất ngày 28-11 báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2026, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của vùng và cả nước. Để tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu địa phương cần quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp theo tinh thần "6 rõ". Mục tiêu là vượt chỉ tiêu phát triển GRDP 10-10,5% trong năm 2026; tiếp tục phát huy điểm sáng trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Tây Ninh cũng cần tiếp tục triển khai các giải pháp đưa tổng thu ngân sách nhà nước vượt ít nhất 10% so với dự toán được giao trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, đặc biệt là thu từ khối sản xuất.

Tin liên quan Tỉnh Tây Ninh dự kiến khởi công Vành đai 4 TPHCM vào ngày 15-10

QUANG VINH